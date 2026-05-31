Neuer Nachname: Paulina Pilch und ihr Adi haben geheiratet

Paulina Pilch und ihr Adi haben sich das Jawort gegeben! Nach der Verlobung im vergangenen Jahr war es endlich so weit. In ihrer Instagram-Story nahm die Influencerin ihre Follower an dem besonderen Tag mit. Sie begann mit einem entspannten Morgen und einer Tasse Kaffee: "Hochzeitstage starten auch mit Kaffee." Daran anschließend zeigte sie ihrer Community, dass auch alte Traditionen erfüllt werden: "Was Altes, was Geliehenes, was Blaues und was Neues." Auf dem Foto zu sehen waren ein Paar spitzenbesetzte Pumps, eine kleine hellblaue Schleife, ein dezenter Ring und ein weißer Überwurf – was davon was ist, verriet sie nicht. Schließlich postete Paulina ein Foto von sich im trägerlosen Brautkleid und Adi im schlichten schwarzen Smoking mit Fliege beim Anschneiden der Torte.

Dass Paulina nun eine verheiratete Frau ist, zeigt sie auch mit der Änderung ihres Usernamens bei Instagram: Sie nutzt jetzt den Nachnamen ihres Mannes und nennt sich stolz Paulina Sousa. Den Tag ließ das frisch gebackene Ehepaar in aller Ruhe mit einem Glas Wein ausklingen. Schließlich richtete die Mutter eines Sohnes noch liebevolle Worte an einen ganz besonderen Menschen: ihre Trauzeugin. Zu einem Foto ihrer Freundin schrieb sie: "Die beste Trauzeugin, die ich mir hätte wünschen können, danke für alles." Wie genau der Tag ablief und was Paulina und Adi alles erlebten, verrieten sie aber noch nicht.

Die Verlobung fand erst vor wenigen Monaten im Sommer 2025 statt. Gefragt wurde Paulina ganz romantisch bei Sonnenuntergang am Strand. "Du liebst mich so, wie ich bin, aus tiefstem Herzen – und ich tue dasselbe, absolut und unendlich. Jetzt und für immer und eine Million Mal – Ja!", schrieb die Are You The One?-Bekanntheit sichtlich ergriffen unter ihren Post. Zu dem Zeitpunkt war sie zudem mit ihrem ersten gemeinsamen Kind schwanger. Ihr kleiner Sohn erblickte nur wenige Wochen später das Licht der Welt. Den Namen offenbarte Paulina bisher nicht.

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Instagram / paulinaasousaa Adi Sousa und Paulina Pilch an ihrem Hochzeitstag, Mai 2026

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Instagram / paulinapilch Adi Sousa und Paulina Pilch im Juli 2025

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Instagram / paulinapilch Paulina Pilch und Adi Sousa mit ihrem Sohn, Mai 2026

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