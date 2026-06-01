Bob Odenkirk behält Serienfigur Sauls Krawatten als Andenken

Sechs Jahre lang schlüpfte Bob Odenkirk (63) in der Erfolgsserie "Better Call Saul" in die Rolle des windigen Anwalts Saul Goodman – und hat sich dabei offenbar ein ganz besonderes Andenken gesichert. In einem Interview mit The Guardian verriet der Schauspieler jetzt, was er vom Set mitnehmen durfte: nicht die auffälligen Anzüge der Figur, sondern deren Krawatten. "Viele von Sauls Anzügen und Krawatten wurden nur für Saul gefertigt. Sie haben mir Sachen angeboten, aber ich trage keine Anzüge, also habe ich die Krawatten behalten", so Bob. Die Krawatten dürften damit zu den persönlichsten Erinnerungsstücken an seine prägende Rolle gehören.

Im selben Gespräch mit The Guardian gab der Schauspieler auch einen ungewohnten Einblick in seine Sicht auf die Figur. "Saul ist eigentlich ein sehr aufrichtiger Typ. Er weiß, dass er die Fähigkeit hat, Menschen zu überreden und sich aus Dingen herauszureden", erklärte er. Das Tragische an der Figur sei jedoch, dass er keinen besseren Gebrauch davon machen könne. "Das Traurige ist, dass ihm nichts Besseres einfällt, als ein Schwindler zu werden, weil er einen Groll in sich trägt, der ihn dazu treibt, seine Talente auf destruktive Weise einzusetzen", fügte Bob hinzu. Auch an einen dramatischen Moment am Set erinnerte er sich: 2021 erlitt er dort einen Herzinfarkt. Gegenüber The Times schilderte er, dass er während der Dreharbeiten zusammenbrach und seine Kolleginnen und Kollegen, darunter Rhea Seehorn (54) und Patrick Fabian (38), sofort reagierten. "Sie packten mich und schrien", so Bob. Wegen der Pandemie-Beschränkungen gab es jedoch Verzögerungen, da alle weit voneinander entfernt standen.

"Better Call Saul" lief von 2015 bis 2022 auf dem Sender AMC und entwickelte sich schnell zu einem echten Serienhit. Das gefeierte Prequel zu "Breaking Bad" erzählt die Vorgeschichte des schillernden Anwalts Saul Goodman, den Bob bereits zuvor in der Kultserie verkörpert hatte. Mit seiner Mischung aus Humor, Drama und Spannung begeisterte das Format Fans und Kritiker weltweit. Für seine Darstellung des ebenso chaotischen wie cleveren Anwalts wurde Bob insgesamt fünfmal für den Golden Globe und sechsmal für einen Emmy nominiert – eine beeindruckende Bilanz. Besonders bemerkenswert: Hinter den Kulissen glaubten anfangs offenbar nicht alle an die Figur. Einige Produzenten sollen Saul Goodman zunächst kritisch gesehen haben. Umso überraschender war es schließlich, dass ausgerechnet der exzentrische Anwalt zu einem der beliebtesten Charaktere des gesamten "Breaking Bad"-Universums wurde.

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Getty Images Bob Odenkirk, Schauspieler

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Imago Bob Odenkirk und Jonathan Banks in einer Szene von "Better Call Saul", August 2016

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Getty Images Bob Odenkirk, "Better Call Saul"- Darsteller