Mallorca-Auswanderung? Leyla & Mike Heiter planen neue Doku

Für Leyla (30) und Mike Heiter (34) bahnt sich das nächste große Kapitel an – und das soll dieses Mal mit Kameras begleitet werden. In einer Instagram-Fragerunde verriet Leyla ihren Fans, dass eine neue Doku in Planung ist. "Es wird auf jeden Fall eine Doku von uns geben", erklärte sie. Und offenbar gibt es eine große Menge an Stoff dafür: "Bei uns steht auf jeden Fall noch so viel an. Es wird noch so viel passieren. Wir haben noch so viel vor. Wir können gar nicht, nicht eine Doku machen."

Im Mittelpunkt des neuen Projekts dürfte dabei ihr geplanter Umzug – beziehungsweise Zweitwohnsitz – auf Mallorca stehen. Das Paar hatte seine Pläne bereits vor einigen Wochen öffentlich gemacht. Auf die Frage eines Fans, wann es losgehe, ließ Leyla aufhorchen: "Mallorca geht auf jeden Fall schon sehr, sehr bald los und da werdet ihr natürlich bei allem mitgenommen." Genauere Details zur Doku behält sie jedoch noch für sich – aus gutem Grund, wie sie erklärt. Sie habe schlicht keine Lust auf Kommentare von Hatern. Ihren Fans verspricht sie aber: "Es wird nicht mehr lange dauern, ein paar Wochen und da bekommt ihr alle Infos, aber Mallorca is coming."

Leyla und Mike lernten sich einst im Dschungelcamp kennen und wurden seitdem zu einem der bekanntesten Paare der deutschen Realitywelt. Zuletzt hatten Fans das Paar bei Bild ganz nah begleiten können: In einer vierteiligen Dokureihe gab das Duo Einblicke in seine Hochzeitsplanung, ehe die Fans die Hochzeit selbst live mitverfolgen konnten. Dass Leyla sich mit einem möglichen Neustart auf Mallorca beruflich neu orientieren möchte, hatte sie auch schon in anderem Zusammenhang angedeutet – sie hatte erklärt, gerade andere Pläne zu verfolgen.

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leylaheiter Realitystar Leyla Heiter, März 2026

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Instagram / mikeheiter Mike und Leyla Heiter in London

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Instagram / mikeheiter Mike und Leyla Heiter am Valentinstag 2026