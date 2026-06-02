Endlich bekannt: Dann startet "Kaulitz & Kaulitz" Staffel 3

Der Starttermin steht fest: Am 23. Juli geht "Kaulitz & Kaulitz" auf Netflix in die dritte Runde. Bill (36) und Tom Kaulitz (36) geben Fans diesmal intimere Einblicke als je zuvor – die Kameras begleiteten die Zwillinge über mehrere Monate hinweg durch ihren Alltag zwischen Los Angeles und Berlin. Mit dabei: Tokio Hotel-Touren, wilde Partynächte, Familiendrama und jede Menge Gefühle. Doch das ist noch nicht alles: Erstmals spielt auch Magdeburg, die Heimatstadt der beiden, eine zentrale Rolle in der Doku-Serie.

Die Reise in ihre Kindheitsheimat verspricht besonders emotionale Momente. Bill und Tom sprechen in Staffel drei so offen wie selten über ihre Vergangenheit – welche Menschen und Erlebnisse sie geprägt haben und welche Spuren die Kindheit bis heute hinterlassen hat. Dass die Brüder dabei wirklich nichts auslassen wollen, machte Bill bereits auf der OMR, der größten Digitalmesse Europas, deutlich. Dort plauderte er in einem Werbetalk mit dem Konzern Meta über die Dreharbeiten und kündigte an, diesmal "All in" zu gehen.

Wie offen es in Staffel drei tatsächlich zugehen soll, sorgt offenbar sogar innerhalb der Familie für kleine Diskussionen. "Tom guckt mich oft an: 'Das würde ich an deiner Stelle herausschneiden.' Aber warum? Man muss auch die hässlichen Seiten zeigen", erzählte Bill auf der Messe. Der Sänger gibt sich dabei deutlich unverblümter als in früheren Jahren: "Früher war ich verschlossen, heute bin ich entspannter." Bills Fazit zu den Aufnahmen fiel dabei so eindeutig aus, dass er selbst ins Staunen geriet: "Ich weiß gar nicht, ob man das zeigen kann."

Anzeige Anzeige

Imago Bill Kaulitz und Tom Kaulitz, Juni 2024

Anzeige Anzeige

Imago Tom und Bill Kaulitz bei der 77. Bambi-Verleihung in den Bavaria Filmstudios München am 11. November 2025

Anzeige Anzeige

Imago Bill Kaulitz und Tom Kaulitz beim Special Screening der Netflix-Serie "Kaulitz & Kaulitz" Staffel 2 im Delphi Filmpalast, Berlin