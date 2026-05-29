Affären kein Problem: Doreen Steinert lebt gerne polygam

Doreen Steinert (39) hat sich in einem Interview offen über ihr Liebesleben geäußert – und dabei für Aufsehen gesorgt. Die Sängerin bekannte sich klar zur Polygamie und erklärte, dass klassische Monogamie schlicht nicht zu ihr passe. Gegenüber BestFans verriet sie: "Ich bin jemand, der eigentlich gerne polygam lebt und nicht monogam denkt." Offene Beziehungen und sogar Affären sieht Doreen dabei entspannt – doch beim Thema Ehe zieht sie eine überraschende Grenze.

Auf die Frage, warum sie Affären nicht automatisch als Problem betrachte, antwortete sie im Interview: "Weil ich mit offenen Beziehungsmodellen grundsätzlich etwas anfangen kann. Offene Beziehungen kenne ich und unterschreibe ich, Affären sehe ich nicht automatisch als Problem. Für mich wird es erst schwierig, wenn es um die Ehe geht." Auch ihren grundsätzlichen Ansatz zu Liebe und Beziehungen erläuterte sie dabei: "Für mich bedeutet Liebe Freiheit. Ich glaube nicht, dass Gefühle automatisch weniger wert sind, nur weil sie nicht in ein klassisches Beziehungsmodell passen." Die Ehe hingegen solle laut Doreen weiterhin eine besondere Bedeutung behalten: "Offene Beziehungen safe. Affären, kein Problem. Aber Ehe? Ein bisschen was muss es doch noch bedeuten."

Schon vor einem Jahr machte Doreen klar, dass ihre Freiheit für sie nicht verhandelbar ist. "Also generell würde ich meine Wohnung weder für einen Mann noch für eine Frau aufgeben. Ich würde das nie wieder tun", sagte sie damals gegenüber Promiflash. Dreimal sei sie in der Vergangenheit schon für einen Mann umgezogen, doch damit sollte endgültig Schluss sein. Doreen Steinert wurde einem breiten Publikum als Mitglied der Popgruppe Nu-Pagadi bekannt, die 2006 aus der Castingshow "Popstars" hervorging. Nach dem Ende der Gruppe verfolgte sie ihre Solokarriere und ist heute auch als Creatorin auf der Plattform BestFans aktiv.

Anzeige Anzeige

Imago Doreen Steinert bei der Feier zur Neupositionierung von DrAnsay im Soho House Berlin am 15.10.2025

Anzeige Anzeige

Georg Wenzel/ ActionPress Doreen Steinert bei der Eröffnung der BAR boX

Anzeige Anzeige

ActionPress / Zengel, Dirk Doreen Steinert alias Reen im Juli 2019

Anzeige