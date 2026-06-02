Bundesrichter weist Josh Duggars Antrag zur Aufhebung ab

Der nächste Rückschlag für Josh Duggar (38): Ein Bundesrichter hat den Antrag des ehemaligen Realitystars auf Aufhebung seiner Verurteilung abgelehnt. Josh, der wegen Besitzes von kindlichem Missbrauchsmaterial verurteilt wurde und derzeit eine Haftstrafe von mehr als zwölf Jahren absitzt, hatte argumentiert, dass seine verfassungsmäßigen Rechte verletzt worden seien. US-Bezirksrichter Timothy Brooks lehnte den Antrag jedoch aus einem formalen Grund ab: Josh habe seinen Antrag zu spät eingereicht, wie aus Gerichtsdokumenten hervorgeht, die People einsehen konnte. Damit bleibt die Verurteilung aus dem Jahr 2021 in Kraft.

Josh berief sich auf die sogenannte "prison mailbox rule", eine Regelung, die Gefangenen bei Fristen entgegenkommt, solange ein Antrag rechtzeitig in das hausinterne Postsystem eingespeist wurde. Doch Richter Brooks folgte dieser Argumentation nicht. Er erklärte Joshs Aussagen darüber, wann und wie er die Dokumente abgeschickt habe, für unglaubwürdig. Laut den Gerichtsunterlagen war beim Büro des US-Staatsanwalts am 29. Juli 2025 eine Kopie des Antrags eingegangen – mehr als einen Monat nach Ablauf der Frist. Brooks fasste seine Einschätzung in deutlichen Worten zusammen: "Das Gericht kann Herrn Duggar eine Zufälligkeit zugestehen, vielleicht sogar zwei oder drei merkwürdige Umstände. Aber Herr Duggar bittet das Gericht, etwas zu glauben, das einer Zauberkugel-Theorie gleicht – eine Abfolge von Ereignissen, die dem gesunden Menschenverstand widerspricht."

Josh Duggar wurde einem breiten Publikum als Teil der Realityshow "19 Kids and Counting" bekannt, in der seine Familie über Jahre hinweg im US-Fernsehen zu sehen war. Der heute 38-Jährige war 2021 wegen des Besitzes von kindlichem Missbrauchsmaterial angeklagt und anschließend verurteilt worden. Aktuell ist seine Entlassung aus dem Gefängnis für Februar 2033 vorgesehen.

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Imago Josh Duggar beim March for Marriage in Washington, D.C., am 25. April 2014

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Imago Josh Duggar, 2021

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Imago Die Familie Duggar, 2004