Keine Rückkehr: Jürgen Drews verkauft sein Haus auf Mallorca

Jürgen Drews (80), der als "König von Mallorca" bekannt ist, verabschiedet sich endgültig von seiner Insel. Gemeinsam mit seiner Frau Ramona Drews (52) plant der Schlagerstar, ihr Anwesen auf der Baleareninsel zu verkaufen. "Wir haben sogar jetzt vor, unsere Immobilie, die wir auf Mallorca haben, zu verkaufen, weil wir einfach nicht mehr hinkommen", erklärte Ramona auf Heidi Klums (52) Oktoberfest-Party im Münchner Hofbräuhaus. Die beiden seien inzwischen häufiger in Deutschland und vor allem in bergigen Regionen unterwegs, weshalb sich der Besitz des Hauses auf Mallorca nicht mehr lohne.

Der Sänger, der jahrelang Stammgast in der Partyszene Mallorcas war, hat zudem keine Pläne, noch einmal am Ballermann aufzutreten oder ein richtiges Comeback zu starten. Trotzdem ist er für gelegentliche Auftritte offen, sollte eine passende Anfrage kommen. Ein solcher Anlass war auch Heidis Einladung, die ihn für ihr "Heidifest" engagierte. Jürgen performte dort seinen legendären Hit "Ein Bett im Kornfeld" und erklärte dazu schmunzelnd, dass ihm solche Auftritte keinen "Zacken aus der Königskrone" brächten.

Jürgen und Ramona Drews, die seit über 25 Jahren miteinander verheiratet sind, schätzen inzwischen ein ruhigeres Leben in Deutschland. Vor allem das Reisen nach Mallorca, einst Jürgens Arbeitsmittelpunkt, hat für das Paar an Reiz verloren. Mit ihrer Entscheidung, das Haus zu verkaufen, schlägt die Familie ein neues Kapitel auf. Der Sänger hatte sich bereits in den vergangenen Jahren ein Stück aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, um mehr Zeit für Privates zu haben.

Getty Images Jürgen Drews und Ramona Drews im September 2025 in München

Getty Images Jürgen Drews und Joelina Drews im September 2025 in München

Instagram / ichbinjoelina Joelina, Ramona und Jürgen Drews