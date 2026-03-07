Jürgen Drews macht Fortschritte mit mobiler Physiotherapie

Jürgen Drews (80) kämpft seit einiger Zeit mit den Folgen seiner Nervenkrankheit Polyneuropathie, die seine Beweglichkeit und Koordination erheblich einschränkt. Nun gibt es jedoch eine erfreuliche Neuigkeit: Der Schlagerstar hat eine neue Therapie begonnen, die ihm offenbar guttut. "Wir haben meinem Papa einen mobilen Physiotherapeuten bestellt, der jetzt ein paar Mal die Woche kommt", schilderte seine Tochter Joelina Drews (30) in einer Instagram-Story. "Das ist eine coole Sache, jetzt bewegt er sich wieder mehr", freute sie sich und teilte damit positive Nachrichten über den Gesundheitszustand ihres Vaters.

Die Diagnose Polyneuropathie hatte Jürgen dazu bewogen, sein öffentliches Leben deutlich zurückzufahren. 2022 verabschiedete sich der "König von Mallorca" von der großen Showbühne, auch wenn er gelegentlich noch bei kleineren Anlässen oder gemeinsam mit seiner Tochter auftritt. Seit dem Sommer 2024 lebt die Familie nun zusammen unter einem Dach in München. Neben Jürgen und seiner Frau Ramona (52) haben auch Joelina und ihr Partner Adrian eine eigene Wohnung im Haus bezogen. Die Influencerin nimmt die Herausforderung, in einem Vier-Personen-Haushalt zu leben, mit Humor: "Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie das ist, wenn man in einem Vier-Personen-Haushalt lebt ... man räumt den anderen immer hinterher. Ach, Spaß beiseite: Ich mache das auch gerne", verriet sie in einem weiteren Clip auf Instagram.

Der Fokus des Schlagersängers liegt mittlerweile klar auf seiner Familie. Die gemeinsame Wohnsituation in München ermöglicht es Joelina und Ramona, sich intensiv um Jürgen zu kümmern und ihn im Alltag zu unterstützen. Der Umzug in die bayerische Landeshauptstadt markierte einen wichtigen Schritt für die Familie Drews, die so den Zusammenhalt in einer herausfordernden Zeit stärken konnte. In der Vergangenheit hatte der Schlagersänger von teils unschönen Erlebnissen rund um Auftritte und Feste berichtet, etwa von einer bedrohlichen Begegnung auf dem Münchner Oktoberfest. Schon damals hielt die Familie fest zusammen – genau wie beim Kampf gegen die Polyneuropathie. Die neue mobile Physiotherapie scheint ein weiterer Baustein zu sein, um die Lebensqualität des beliebten Musikers zu verbessern und ihm mehr Beweglichkeit im Alltag zu ermöglichen.

Getty Images Jürgen Drews und Joelina Drews im September 2025 in München

Getty Images Jürgen Drews, Ramona Drews, Jolina Drews und Adrian Louis im September 2024

Instagram / ichbinjoelina Joelina, Ramona und Jürgen Drews