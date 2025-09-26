Jürgen Drews weint beim Oktoberfest wegen Ehefrau Ramona

Jürgen Drews (80) zeigte sich auf der diesjährigen "Ladies Red Wiesn" in München emotional wie selten zuvor. Gemeinsam mit Ehefrau Ramona (52) und Tochter Joelina (29) feierte der Sänger das Oktoberfest in traditioneller Tracht und ließ sich trotz gesundheitlicher Einschränkungen die Freude am Feiern nicht nehmen. Doch als im Interview mit Brisant dann das Thema Liebe aufkam, brachen bei dem "König von Mallorca" plötzlich alle Dämme. "Ich habe noch nie eine Frau so geliebt wie Ramona", sagt Jürgen, während ihm vor laufender Kamera die Tränen kommen.

Dieser besondere Moment lässt nur erahnen, wie tief die Verbindung zwischen Jürgen und seiner Ramona ist, die bereits seit mehr als 30 Jahren an seiner Seite steht. Der Sänger, der sich aufgrund gesundheitlicher Probleme eigentlich weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat, ließ es sich nicht nehmen, dieses besondere Event zu besuchen. Die Anwesenheit seiner Familie und speziell die Nähe zu seiner Frau schienen ihm Kraft zu geben. Für die Gäste wurde durch Jürgens ehrliche Worte und seine emotionalen Gesten spürbar, wie sehr er diese ausgelassene Zeit mit seinen Liebsten schätzt.

Jürgen und Ramona sind seit 1995 verheiratet und gelten seit jeher als unzertrennlich. Die beiden entdeckten ihre Liebe zueinander, nachdem Jürgen in den Jahrzehnten zuvor als Entertainer große Erfolge gefeiert hatte. Ramona, die das Rampenlicht eher scheut, überzeugt durch ihre charmante und natürliche Art – eine Eigenschaft, die Jürgen offensichtlich von Anfang an bewundert hat. In Interviews spricht er immer wieder liebevoll von ihr und betont, wie sehr sie ihn erdet. Für viele Fans ist das Paar ein Vorbild dafür, wie Liebe auch in den turbulenten Zeiten einer Künstlerkarriere Bestand haben kann.

Getty Images Schlagersänger Jürgen Drews und Ehefrau Ramona beim Oktoberfest im September 2025 in München

Getty Images Ramona und Jürgen Drews beim "HeidiFest", September 2025

Getty Images Adrian Louis, Joelina Drews, Ramona Drews und Jürgen Drews im September 2024