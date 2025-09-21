Besorgniserregender Auftritt von Jürgen Drews beim HeidiFest

Beim "HeidiFest", das am Donnerstagabend im Münchner Hofbräuhaus stattfand und live auf ProSieben ausgestrahlt wurde, sorgte der Auftritt von Jürgen Drews (80) für Diskussionen. Der Schlagerstar, der sich Anfang 2023 aus gesundheitlichen Gründen von der Bühne verabschiedet hatte, machte für das von Heidi Klum (52) veranstaltete Event eine Ausnahme. Bei seinem Auftritt mit dem Hit "Ein Bett im Kornfeld" stand er gemeinsam mit der Gastgeberin unter einer Decke, doch schien nicht ganz in seinem Element. Wie das OK Magazin berichtete, musste das Model ihn während ihres gemeinsamen Weges durch den Biergarten zeitweise stützen.

Jürgen wirkte angeschlagen, was bei den Zuschauern Besorgnis auslöste, vor allem im Hinblick auf seine bekannte Polyneuropathie. Diese Erkrankung beeinträchtigt die Nerven und kann zu Unsicherheiten in Bewegungsabläufen führen. Bereits in einem früheren Interview hatte der Musiker erklärt, er werde bei längeren Aktivitäten schneller müde und habe gelegentlich Schwierigkeiten beim Gehen. Auf Social-Media-Plattformen wie X sorgte Jürgens Auftritt für besorgte Reaktionen von Fans. "Ach du liebes Lieschen! Der Jürgen Drews! Dem ging es doch nicht gut!" und "Der Herr ist halt schwer krank. Ich weiß nicht, warum er sich das immer noch antut" waren nur einige Kommentare. Unmittelbar vor dem Fest hatten Jürgen und Ehefrau Ramona (52) gegenüber dem Magazin jedoch bekräftigt: "Uns geht es sehr gut."

Jürgen hat sich, trotz großem Abschied, nie ganz von der Bühne fernhalten können. Sein Karriereende 2023 war tränenreich und bedeutungsvoll, doch immer wieder zieht es ihn zu besonderen Anlässen ins Rampenlicht. Erst kürzlich zeigte er sich noch freudig und energiegeladen bei einem Event seiner Tochter Joelina (29), die ebenfalls auf der Bühne zuhause ist. Für Jürgen scheint Musik eine Lebensader zu sein, die ihn trotz seiner gesundheitlichen Einschränkungen weiterhin antreibt.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Heidi Klum, Jürgen Drews

Getty Images Kayla Betulius, Henry Samuel, Tom Kaulitz, Heidi Klum, Erna Klum, Bill Kaulitz und Johan Samuel

Getty Images Ramona und Jürgen Drews beim "HeidiFest", September 2025