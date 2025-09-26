Jürgen Drews wurde Prügel auf dem Oktoberfest angedroht

Jürgen Drews (80), der als "König von Mallorca" bekannte Schlagersänger, erinnerte sich jüngst an einen unangenehmen Zwischenfall auf dem Münchner Oktoberfest. Der Vorfall, den er bei einem Interview mit t-online während des "HeidiFestes" schilderte, hatte sich vor einigen Jahren ereignet. Damals war Drews auf dem Weg zum Käferzelt, als ein aggressiver Mann ihm mit den Worten "Dir Saupreiß hau' ich eins auf die Fresse" drohte. Der Musiker blieb jedoch gelassen und setzte seinen Weg ohne Auseinandersetzung fort. "Das war gar nicht lustig", beschrieb Jürgen das Erlebnis, das ihm bis heute im Gedächtnis blieb.

Trotz dieses erschreckenden Erlebnisses bleibt das Oktoberfest für den 80-jährigen Entertainer ein regelmäßiger Höhepunkt im Jahr. So war er auch bei der diesjährigen Wiesn-Eröffnung im Schottenhamel-Zelt dabei. Zusammen mit Ehefrau Ramona (52), Tochter Joelina (29) und Schlager-Kollege Florian Silbereisen (44) feierte er den traditionellen Fassanstich des Münchner Oberbürgermeisters Dieter Reiter (67). "Auf eine friedliche Wiesn", wünschte Reiter, der die Veranstaltung eröffnete. Ein Wunsch, den so mancher Gast auf der Theresienwiese offenbar nicht immer beherzigt.

Nach seinem Rückzug aus der Bühnenwelt genießt der Schlagerstar offensichtlich das Showgeschäft in kleinen Dosen. Erst kürzlich machte er beim "HeidiFest" mit einem Auftritt auf sich aufmerksam. Für die von Model Heidi Klum (52) organisierte Veranstaltung kehrte er zeitweise auf die Bühne zurück, nachdem er sich Anfang 2023 aus gesundheitlichen Gründen verabschiedet hatte. Seine Fans freuten sich über den Auftritt, auch wenn Beobachter anmerkten, dass Jürgen nicht mehr in guter körperlicher Verfassung wirkte. Doch der Musiker bewies einmal mehr seinen großen Willen, trotz Rückschlägen das Leben in vollen Zügen zu genießen.

Getty Images Jürgen Drews im September 2025 in München

Getty Images Adrian Louis, Joelina Drews, Ramona Drews und Jürgen Drews im September 2024

Getty Images Ramona und Jürgen Drews beim "HeidiFest", September 2025