TV-Start als Sexbombe: So wandelte sich Barbara Schöneberger

Barbara Schöneberger (52) startete ihre Karriere im Jahr 1998 als blonde Assistentin in der Sat.1-Spielshow "Bube, Dame, Hörig". Obwohl sie in dieser Rolle noch nicht viel sagen durfte, verzauberte die damals blutjunge Frau das Publikum bereits mit ihrer Ausstrahlung und ihrem Charme. Die Zuschauer waren von Anfang an begeistert von dem Nachwuchstalent, das für die Kamera geboren zu sein schien. Die Moderatorin selbst dachte zu dieser Zeit noch, dass ihre TV-Jobs nur eine Übergangslösung seien, doch es sollte ganz anders kommen als gedacht, darüber berichtet Filmstarts.

Ein Auftritt in der "Harald Schmidt Show" veränderte alles für Barbara. Der Talkmaster war derart begeistert von ihr, dass er prompt eine eigene Show für sie forderte. Und tatsächlich: Die Blondine löste sich vom Image der wortlosen Assistentin und stieg zum gefragten Star in der Medienwelt auf. Bereits im Jahr 2001 bekam sie mit "Blondes Gift" ihre eigene Erfolgsshow. In den folgenden Jahren moderierte sie zahlreiche Formate und wurde zu einem gern gesehenen Gast in Talkshows – dabei scheute sie auch nicht davor zurück, mal gewagtere Looks auszuprobieren.

Heute steht Barbara Schöneberger mit 51 Jahren als gestandene Frau im Rampenlicht und ist bekannt für ihren scharfsinnigen Humor, ihr loses Mundwerk und ihre ikonische blonde Mähne. Seit Jahrzehnten begeistert sie das Publikum mit Witz, Talent und Charme – und zählt somit zu den wenigen Stars, die sich über 20 Jahre an der Spitze halten konnten. Egal ob im Privatfernsehen oder beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk: Die beliebte Moderatorin legt stets einen souveränen Auftritt hin und nimmt kein Blatt vor den Mund, auch wenn sie damit gelegentlich aneckt. Privat ist die Entertainerin verheiratet und hat zwei Kinder.

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IMAGO / APress Barbara Schöneberger, Moderatorin

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Imago Barbara Schöneberger bei der Premiere von "Der Eisbär" im Cinedom Köln, 1998

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Getty Images Barbara Schöneberger präsentiert ein Kleid von Anna von Griesheim bei der Charity-Gala "Lernen fürs Leben" in Berlin, 2004