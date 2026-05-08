Barbara Schöneberger enthüllt: Das nervt sie an Männern

Barbara Schöneberger (52) spricht auf YouTube Klartext: In einer Frage-Antwort-Runde auf ihrem Kanal "Barbara - Schöneberger wird's nicht" beantwortete die Moderatorin die neugierige Frage eines Fans, was für sie bei Männern der größte "Abturn" sei. Ihre Reaktion fiel eindeutig aus und zielte auf ein Verhalten, das sie immer wieder beobachtet. "Es gibt ja viele Männer, die einfach keine einzige Frage stellen", sagte sie und fügte hinzu, dass sie sich echtes Interesse in einem Gespräch wünsche, dieses bei männlichen Gesprächspartnern jedoch oft vermisse.

"Also, ich habe in meinem Leben schon sehr viel mit Männern zu tun gehabt", erklärte sie. Dabei sei ihr aufgefallen, dass viele Männer zwar gerne von sich erzählen, aber kaum aus Interesse am Gegenüber nachfragen würden. "Ich möchte hier nicht generalisieren, aber ich merke doch ein Muster", führte sie ihre Gedanken weiter aus. Umso mehr schätze sie die Ausnahmen. "Und wenn man dann mal neben einem Mann sitzt, der einem Fragen stellt, dann denkt man gleich schon so: 'Oh mein Gott, den will ich heiraten, weil der hat mich jetzt schon zwei Sachen gefragt'", scherzte sie.

Privat hat Barbara ihr persönliches Glück bereits gefunden. Seit 2009 ist die Moderatorin mit dem IT-Unternehmer Maximilian von Schierstädt zusammen, mit dem sie zwei Kinder hat – einen Sohn, der 2010 zur Welt kam, und eine Tochter, die 2013 geboren wurde. Ihr Privatleben hält sie weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. 2018 verriet sie lediglich, privat den Nachnamen ihres Mannes angenommen zu haben. In Interviews betont sie immer wieder, wie wichtig ihr ein stabiles Zuhause und ein normales Umfeld für ihre Kinder sind. Auf roten Teppichen zeigt sie sich deshalb meist ohne Familie und konzentriert sich lieber auf ihre zahlreichen TV- und Moderationsjobs, etwa auf ihre neue Show mit Stefan Raab (59), die nach ihrem erfolgreichen Start in der zweiten Jahreshälfte 2026 fortgesetzt werden soll. Es läuft somit rund für Barbara – privat und beruflich.

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Getty Images Barbara Schöneberger beim ESC-Vorentscheid 2026 in Berlin

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Getty Images Barbara Schöneberger moderiert beim "Deutschen Fernsehpreis", September 2025

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Getty Images Barbara Schöneberger bei der Goldenen Henne 2025 in Leipzig