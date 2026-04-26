Barbara Schönebergers YouTube-Start: Blick hinter Kulissen

Barbara Schöneberger (52) wagt sich in eine neue digitale Welt: Die bekannte Moderatorin hat jetzt einen eigenen YouTube-Kanal gestartet. Unter dem Namen "Schöneberger wird's nicht" will sie ihren Fans ab sofort jeden Donnerstag neue Videos liefern. Dabei verspricht sie, so richtig aus sich herauszugehen. "Ich habe so viel zu geben", erklärt sie in einem ersten Einführungsclip. Sie wolle "ihr Innerstes nach außen kehren" und die Zuschauer mit hinter die Kulissen nehmen. Grenzen soll es dabei kaum geben: Backen, Basteln, Reisen und das Empfangen von Gästen – alles ist geplant.

Den Auftakt macht ein Video, in dem Barbara ihre Fans in ihre Kleiderkammer im Keller mitnimmt. Dort stöbert sie nach Outfits für die ORF-Sendung "Wir sind Song Contest" in Wien und präsentiert dabei verschiedene Kostüme, die sie bereits auf der Bühne getragen hat – darunter auch das Kleid, das sie bei einem Event beim Plaudern mit Superstar Robbie Williams (52) trug. Die Kamera begleitet die Moderatorin außerdem zu Proben und in die Maske für ihren Wiener Auftritt. Mit gewohnt selbstironischem Humor kündigt sie auf ihrem Kanal an: "Wissenschaftliche Videos, fundierte Videoessays und knallharte Analysen erwarten euch hier... nicht. Dafür nimmt Barbara Schöneberger euch mit hinter die Kulissen, sie kocht, bastelt, gärtnert und scheitert."

Wer noch mehr von der Moderatorin sehen möchte, kommt schon bald auf seine Kosten. Ab dem 14. Mai ist Barbara in der siebten Staffel von LOL: Last One Laughing auf Prime Video zu sehen, wie der Streamingdienst kürzlich bekanntgab. Insgesamt sind sechs neue Folgen der Comedy-Show geplant. Barbara ist seit Jahrzehnten aus der deutschen Fernsehlandschaft nicht wegzudenken und moderiert unter anderem die beliebte ARD-Sendung Verstehen Sie Spaß?.

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Hein Hartmann / Future Image Barbara Schöneberger, November 2019

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Getty Images/Alexander Koerner Robbie Williams und Barbara Schöneberger bei der Bambi-Verleihung 2016

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Timm, Michael / ActionPress Barbara Schöneberger bei "Verstehen Sie Spaß?"