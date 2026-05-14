Barbara Schöneberger sah in Naddel (†) ein "leichtes Opfer"

Barbara Schöneberger (52) hat sich in einem Interview mit der SuperIllu zu den Grenzen des Humors geäußert. Die Moderatorin, die demnächst wieder in der Comedyshow LOL: Last One Laughing zu sehen sein wird, erklärte, dass sie bei Menschen, denen es nicht gut geht, bewusst auf Witze auf deren Kosten verzichtet. "Bei Menschen wie ihr war es immer leicht, einen blöden Spruch zu bringen und sich lustig zu machen", sagte sie dabei über Nadja Abd el Farrag (†60), "wenn ich auch nur ansatzweise das Gefühl habe, jemand ist 'Opfer', diesem Menschen geht es nicht gut und er kann sich nicht wehren, dann halte ich mich zurück. Das hab ich immer so gemacht – auch bei Naddel."

Auch ihre Abneigung gegen Dauer-Comedians im Alltag hat Barbara erneut deutlich gemacht. Bereits 2021 sagte sie in ihrem Podcast "Mit den Waffeln einer Frau": "Es gibt nichts Schlimmeres als Männer, die Witze erzählen. Das ist das Ende jeder Erotik." Dieser Linie bleibt sie treu. Männer, die als "Lachsack" auftreten und "ständig am Kalauern" sind, findet sie "nicht so prickelnd", erklärte sie gegenüber SuperIllu. In ihrem eigenen Leben ist das ohnehin Theorie: Barbara ist seit 2009 mit dem Unternehmer Maximilian von Schierstädt liiert, seit 2015 verheiratet.

Naddel starb am 9. Mai 2025 in Hamburg. Die Moderatorin und Sängerin, die an der Seite des Poptitanen Dieter Bohlen (72) Bekanntheit erlangte, wurde auf dem Ohlsdorfer Friedhof in Hamburg beigesetzt – der genaue Ort ihrer letzten Ruhestätte ist auf Wunsch der Familie bis heute nicht öffentlich bekannt. Naddel tingelte zu Lebzeiten durch diverse Reality-TV-Formate: Sie nahm 2004 an der zweiten Staffel der RTL-Show "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" teil und war bei "Big Brother" zu sehen.

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Collage: IMAGO / APress, Getty Images Collage: Barbara Schöneberger, Nadja Abd el Farrag

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Getty Images Nadja Abd el Farrag, 2018 in München

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Getty Images Barbara Schöneberger bei der Goldenen Henne 2025 in Leipzig