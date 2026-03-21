Ex-Mann und Ex-Verlobter von Tammy Hembrow sind befreundet

Tammy Hembrows (31) Ex-Verlobter Matt Poole hat kürzlich auf Instagram ein herzerwärmendes Video geteilt, das ihn beim Surfen mit seiner dreijährigen Tochter Posy an der Gold Coast zeigt. In dem Clip führt der 35-Jährige seine kleine Tochter gekonnt durch die Wellen, während die sichtlich begeisterte Posy dabei über das ganze Gesicht strahlt. Unter dem Beitrag, den er diese Woche veröffentlichte, erklärte Matt, dass seine Tochter trotz ihres jungen Alters und der starken Wellen unbedingt mit den Kindern des Tallebudgera Nippers Junior Surf Life Saving Club ins Wasser wollte. "Ich muss zugeben, die Wellen waren letzte Woche ziemlich heftig, aber Posy bestand darauf, dass wir mit den Kindern rausgehen", schrieb er. Das Besondere: Unter den zahlreichen Kommentaren befand sich auch einer von Tammys Ex-Ehemann Matt Zukowski, der schlicht "So süß" schrieb.

Die Reaktion von Matt Zukowski löste eine Diskussion unter den Followern aus. Während einige Fans den Kommentar als "merkwürdig" bezeichneten, sprangen andere dem Realitystar zur Seite. "Überhaupt nicht merkwürdig – er war mit Posys Mutter verheiratet und kümmert sich offensichtlich immer noch", verteidigte ihn ein Nutzer. Ein anderer schrieb: "Er war Posys Stiefvater, erwartet ihr, dass er herzlos ist?" Matt Poole selbst antwortete auf Zukowskis Kommentar mit den Worten: "Verrückt, nicht wahr? Sie ist jetzt ein richtig großes Mädchen", ergänzt durch ein lächelndes Emoji mit Herzen. Bereits in der Woche zuvor war die Patchworkfamilie entspannt am Flughafen in Sydney gesichtet worden, wo Tammy und Matt Poole gemeinsam mit Posy, seiner neuen Partnerin Annelyse Oatway und deren gemeinsamen Baby Parker unterwegs waren.

Tammy und Matt Poole machten ihre Beziehung 2020 öffentlich, bevor er ihr im November 2021 auf einer privaten Yacht einen Antrag machte. Im Juni 2022 kam Tochter Posy zur Welt, doch nur sieben Monate später trennten sich die beiden. Mit Matt Zukowski verlobte sich die Fitness-Influencerin im Dezember 2023 nach nur drei Monaten Beziehung. Die beiden heirateten im November 2024 im Château Du Soleil in Byron Bay, doch die Ehe hielt nur sieben Monate. "Wir haben beide mit dieser Entscheidung zu kämpfen gehabt, aber wir müssen tun, was für uns und ihre drei Kinder richtig ist", erklärte Matt damals in einem Instagram-Statement. Neben Posy hat Tammy auch die beiden Kinder Wolf und Saskia aus ihrer früheren Beziehung mit Reece Hawkins.

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Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrow im November 2025

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Instagram / matt_poole1 Matt Poole mit seiner Partnerin und den Kids, November 2025

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Getty Images Matt Zukowski und Tammy Hembrow, September 2023