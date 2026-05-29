Verhütung für Grauhörnchen: König Charles ist "interessiert"

König Charles III. (77) hat sich bei einem Besuch am Dienstag auf dem Biotech-Campus der Animal and Plant Health Agency in York über ein ungewöhnliches Naturschutzprojekt informiert: ein Verhütungsprogramm für graue Eichhörnchen. Der britische Monarch, der sich seit Jahrzehnten für den Schutz des heimischen Roten Eichhörnchens einsetzt, zeigte sich laut Mitarbeitern der Behörde "sehr interessiert" an dem innovativen Ansatz, berichtet gbnews.de. Dabei handelt es sich um speziell präparierte Haselnusspaste, die mit Verhütungsmitteln versetzt ist und über gewichtsgesteuerte Futterautomaten gezielt nur den schwereren grauen Eichhörnchen zugänglich gemacht wird.

Dr. Julie Lane, die das National Wildlife Management Centre der Behörde leitet, nutzte die Gelegenheit, um Charles für sein langjähriges Engagement zu danken. "Sie haben sich seit Jahrzehnten für unsere Roten Eichhörnchen eingesetzt... Ohne Sie würde diese Arbeit überhaupt nicht stattfinden", sagte sie ihm während des Besuchs. Im Anschluss betonte die Wissenschaftlerin, dass die Kombination aus Verhütungsmaßnahmen und klassischen Kontrollmethoden besonders effektiv sei, um den Bestand der grauen Eichhörnchen zu reduzieren. Außerdem wies sie darauf hin, dass die grauen Tiere die größte Bedrohung für die Artenvielfalt des Landes darstellten: "Es geht also nicht nur darum, die Roten Eichhörnchen zurückzubringen – die Grauhörnchen beeinflussen die gesamte Natur."

Die invasiven grauen Eichhörnchen wurden im 19. Jahrhundert als Ziertiere nach Großbritannien gebracht und haben die einheimischen roten Artgenossen seitdem in weiten Teilen des Landes durch Konkurrenz um Nahrung und die Übertragung von Krankheiten fast vollständig verdrängt. Als Schirmherr des Red Squirrel Survival Trust ist das Thema für Charles eine Herzensangelegenheit. Im Jahr 2021 schrieb er über die Tiere: "Diese charmanten und intelligenten Geschöpfe bereiten mir immer wieder Freude. Ich empfinde große Freude daran, sie um mich zu haben und im Haus zu sehen, wenn ich in Schottland zu Hause bin." Dabei fügte er hinzu: "Sie sind so neugierige und entzückende Charaktere – es soll sogar vorkommen, dass sie ein paar ihrer Lieblingsnüsse aus einer unbeaufsichtigten Jackentasche aufspüren!"

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Getty Images König Charles III. besucht die Animal and Plant Health Agency in York

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Getty Images König Charles bei einem Besuch der Animal and Plant Health Agency

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Getty Images König Charles III. besucht die Animal and Plant Health Agency in York