Versöhnung von Harry & Charles nur "unter strengen Regeln"

Könnte dieser Sommer die lang ersehnte Annäherung zwischen Prinz Harry (41) und seiner Familie bringen? Royal-Autorin Ingrid Seward ist davon überzeugt, dass ein Treffen zwischen Harry und König Charles III. (77) auf Schloss Balmoral in Schottland durchaus möglich wäre – anlässlich von Harrys geplantem UK-Besuch für ein Invictus-Games-Event. Gegenüber dem Mirror erklärte Seward, dass Charles sogar Harrys Frau Meghan Markle (44) sowie die gemeinsamen Kinder Archie und Lilibet, sieben und vier Jahre alt, einladen könnte. Allerdings nur unter strengen Bedingungen und klaren Absprachen.

Als entscheidende Voraussetzung nennt Seward, dass Harry und William nicht gleichzeitig vor Ort sein dürften. "Ich glaube, der König würde sehr genau auswählen, wer gleichzeitig dort ist, und William und Kate wären es sicher nicht", so die Autorin. "Wenn doch, wäre ich absolut verblüfft." Das weitläufige Anwesen in Aberdeenshire mit seinen zahlreichen Cottages biete laut Seward ideale Bedingungen, um einen solchen Besuch diskret zu gestalten. Auch das Thema Sicherheit, das Harry zuletzt immer wieder als Grund angeführt hatte, seine Familie nicht nach Großbritannien zu bringen, wäre auf einem royalen Anwesen kein Problem: "Wenn Harry und seine Familie in einer königlichen Residenz übernachten, werden sie vollen Schutz genießen." Einzige Bedingung: Harry müsste selbst auf Charles zugehen. "Charles könnte dann sagen: 'Mein lieber Junge, natürlich komm nach Balmoral' – und da er der König ist, könnte er alle weiteren Details seinen Mitarbeitern überlassen", erklärt Seward.

Zuletzt hatte Harrys Frau Meghan zum achten Hochzeitstag des Paares auf Instagram bisher unveröffentlichte Fotos der Trauung vom 19. Mai 2018 geteilt – und dabei auffällig nur König Charles unter den abgebildeten Royals hervorgehoben. Ingrid Seward hatte diese Bildauswahl damals ebenfalls gegenüber dem Mirror kommentiert und darin eine gezielte Botschaft Meghans gesehen. Das Verhältnis zwischen Harry und seinem Bruder William (43) gilt derweil als zerrüttet. Seit Harrys Ausstieg aus dem Königshaus im Jahr 2020 und den darauffolgenden öffentlichen Enthüllungen – darunter das Interview mit Oprah Winfrey (72) und Harrys Memoiren "Spare" – sollen die beiden Brüder kaum noch miteinander sprechen.

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John Phillips/Getty Images Prinz Harry und König Charles III. im April 2019

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Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Ascot

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Getty Images Mitglieder der königlichen Familie gedenken vor Windsor Castle Königin Elizabeth II