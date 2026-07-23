Tod von Vater Lutz: Ingo Peters durfte nicht Abschied nehmen

Ingo Peters (35) hat sich in einem emotionalen Gespräch mit RTL zu einem der schwersten Momente seines Lebens geäußert: dem Tod seines Vaters Lutz (64). Der Realitystar, der aus der Sendung Schwiegertochter gesucht bekannt ist, musste nicht nur den Verlust verkraften – er wurde von der Familie auch nicht zur Beisetzung eingeladen. Auf die direkte Frage, ob er sich von Lutz habe verabschieden können, antwortete der 35-Jährige knapp: "Ne, das leider nicht." Den Grund benannte er dabei ebenso deutlich: "Mir hat keiner was gesagt." Darauf angesprochen, ob er noch Abschied von Lutz nehmen wolle, antwortete er schlicht: "Thema gegessen."

Besonders schmerzhaft war für Ingo auch die Art, wie er überhaupt vom Tod seines Vaters erfahren hatte: nicht durch ein Familienmitglied, sondern durch einen Fan auf Instagram. "Der Schock sitzt tief. Natürlich auch bei mir. Der Schock sitzt in dem Falle so tief bei mir, weil für mich ist es eher das Schockierende, dass ich das durch einen Fan erfahren habe", erklärte Ingo im Interview. Auch zu seiner Mutter Stups besteht demnach weiterhin kein Kontakt – auf die entsprechende Nachfrage sagte er nur: "Ne, gar nicht." Eine Versöhnung scheint er inzwischen nicht mehr anzustreben. Halt findet er bei seiner Freundin Steffi. "Mit meiner Freundin läuft alles gut", versicherte er dem Sender. Beruflich plant Ingo ebenfalls einen Neustart: Im September beginnt er eine Umschulung zur Sicherheitskraft, anschließend möchte er beim Geldtransport arbeiten.

Lutz war im Alter von 64 Jahren gestorben. Er wurde von seiner Familie im engsten Kreis beigesetzt – per Rheinbestattung, ganz nach seinem letzten Wunsch. Das Verhältnis zwischen Ingo und seinen Eltern gilt bereits seit Jahren als zerrüttet. Gemeinsam waren die drei einst in der RTL-Kuppelshow "Schwiegertochter gesucht" zu sehen, wo sie sich schnell zu Publikumslieblingen entwickelten. Der Bruch soll sich während Ingos damaliger Beziehung mit Annika zugetragen haben. Für Ingo bleibt der Verlust seines Vaters nun auch wegen der fehlenden Möglichkeit zum Abschied ein besonders sensibles Thema.

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Instagram / ingo_von_schwiegertochter Ingo, "Schwiegertochter gesucht"-Star

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"Schwiegertochter gesucht"-Ingo mit Stups und Lutz

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Instagram / ingo_von_schwiegertochter "Schwiegertochter gesucht"-Teilnehmer Ingo und seine Freundin Steffi