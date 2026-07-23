Er spielt Sylvester Stallone: Fakten über Anthony Ippolito

Anthony Ippolito (26) übernimmt eine der aufregendsten Rollen, die Hollywood derzeit zu bieten hat: Der Schauspieler spielt niemand Geringeren als Sylvester Stallone (80) im Spielfilm "I Play Rocky" von Amazon MGM Studios. Der Film zeigt, wie ein junger Stallone in den 1970er Jahren ums Überleben als Schauspieler kämpfte und nach dem Schreiben des Drehbuchs zu "Rocky" alles daransetzte, die Titelrolle selbst zu spielen – gegen den erheblichen Widerstand der Filmstudios. An Anthonys Seite ist Schauspielerin AnnaSophia Robb (32) zu sehen. Der Kinostart ist für den 6. November 2026 geplant.

Ganz neu ist die Aufgabe, eine lebende Hollywood-Legende darzustellen, für Anthony allerdings nicht. In der Serie "The Offer" mimte er bereits Al Pacino (86) und stand damit schon einmal vor der Herausforderung, einen Kultstar glaubwürdig nachzuzeichnen. Seinen Durchbruch im TV feierte der Darsteller zuvor mit der Netflix-Serie "Grand Army", in der er Georgie Wright spielt. Die Produktion sorgt mit einer brutalen sexuellen Gewaltszene für Diskussionen – ein Thema, zu dem Anthony sich im Gespräch mit Hollywood Life offen äußerte. "Ich denke, es gibt so viele Missverständnisse, die wir als Gesellschaft haben und die nicht genug infrage gestellt wurden", erklärte er dem Portal und hoffte, dass "Grand Army" helfe, unbequeme Gespräche über Gewalt anzustoßen und gewisse Verhaltensweisen zu verändern.

Privat und beruflich ist Anthony eng mit New York verbunden. Der Schauspieler stammt aus West Islip im US-Bundesstaat New York und verbrachte einen Großteil seiner Kindheit in der Metropole. Parallel zur Schauspielerei spielte er am Baruch College in Manhattan Baseball und versuchte, Studium, Sport und Castingtermine unter einen Hut zu bringen. Gegenüber Hollywood Life erzählte er, er habe damals "alles gleichzeitig" gemacht – Uni, Prüfungen, Schauspielunterricht und Vorsprechen. Ironischerweise verletzte er sich beim Baseball an der Hand und fiel für die Saison aus, nur um kurz darauf seine Rolle in "Grand Army" zu landen. Mit "I Play Rocky" steht der New Yorker nun vor einem Projekt, das seine bisherige Karriere und seine Erfahrungen als vielseitiger Nachwuchsdarsteller auf ein neues Level hebt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Anthony Ippolito bei der Amazon MGM Studios Photo Call zu "I Play Rocky" während der CinemaCon in Las Vegas, April 2026

Anzeige Anzeige

Imago Sylvester Stallone als Rocky Balboa in einer Szene aus "Creed II"

Anzeige Anzeige

Getty Images Anthony Ippolito bei der Vorführung von "The Offer" im Tribeca Screening Room in New York City am 24. April 2022.

Anzeige