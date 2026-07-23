Kündigung wegen Schwangerschaft? Caro Cult zieht vor Gericht

Caro Cult (32) hat wegen einer geplatzten Serienrolle das Arbeitsgericht Berlin eingeschaltet. Die Schauspielerin sollte in der ARD-Produktion "Schattenseite" eine verführerische Lehrerin spielen, die eine heimliche Affäre mit einem minderjährigen Schüler hat. Nachdem Caro die Produktionsfirma Dreamtool Entertainment rund acht Tage vor Drehbeginn über ihre Schwangerschaft informiert hatte, zog diese das Rollenangebot zurück. An ihre Stelle trat Franziska von Harsdorf, die die Rolle schließlich übernahm. Gegenüber dem Magazin Spiegel schilderte Caro, dass ihr eine Mitarbeiterin der Produktion mitgeteilt haben soll, sie strahle als Schwangere "nicht mehr den notwendigen Sex-Appeal" aus.

Dreamtool räumte ein, dass diese Formulierung unangemessen gewesen sei, betonte aber, sie sei nicht der eigentliche Grund für die Entscheidung gewesen. Die Produktionsfirma verwies stattdessen auf organisatorische Schwierigkeiten, Mutterschutzregelungen, geplante Nachtdrehs bei winterlichen Temperaturen sowie mögliche Probleme mit der Ausfallversicherung. Caro sah das anders: "Zur Not hätte man ein Körperdouble einsetzen können", erklärte sie dem Magazin und ergänzte: "Beim Film wird doch ständig etwas gefakt." Tatsächlich zeigen die inzwischen ausgestrahlten Sexszenen der Serie, deren erste Staffel im Oktober 2025 in der ARD lief, weder Bauch noch Oberkörper der Darstellerin vollständig. Zu einem Urteil kam es vor Gericht nicht – beide Seiten einigten sich auf einen Vergleich. Dreamtool zahlt Caro die Hälfte der ursprünglich vereinbarten Gage als Schadensersatz.

Für Caro sei es dabei nie primär ums Geld gegangen, wie sie betonte. Sie wolle ein Zeichen setzen und zeigen, dass Frauen sich gegen eine Benachteiligung wegen einer Schwangerschaft zur Wehr setzen können. Aus dem Fall zieht sie zudem eine klare Konsequenz für Kolleginnen: "Oft ist es wahrscheinlich schlauer, einfach am Set aufzutauchen und die Schwangerschaft so lange wie möglich zu verschweigen. Bis dahin ist es meistens zu teuer, dich gegen eine andere Schauspielerin auszutauschen, und die Verantwortlichen sind gezwungen, die Drehbedingungen anzupassen." Privat ist die Schauspielerin, die unter anderem aus "Babylon Berlin" bekannt ist, mit ihrem Mann Alexander verheiratet. Das Paar begrüßte vor rund anderthalb Jahren sein erstes gemeinsames Kind auf der Welt.

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ActionPress / Jeremy Knowles / Future Image Caro Cult bei der Premiere von "Gerry Star", Januar 2025

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Getty Images Caro Cult auf dem Riani Cruise Fashion Festival in Düsseldorf im Juli 2022

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Instagram / carocult Caro Cult mit Ehemann Alexander und ihrem Baby