Nathan Fillion und "The Rookie" dominieren die TV-Charts

Nathan Fillion (55) kann sich freuen: Seine Polizeiserie "The Rookie" erlebt gerade einen beeindruckenden Zuschaueraufschwung. Das Finale der achten Staffel hat in den USA innerhalb der ersten sieben Tage satte 9,25 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer angezogen – das sind 320.000 mehr als beim Ende der vorangegangenen Staffel, ein Plus von vier Prozent. Noch erfolgreicher war aber der Staffelauftakt der achten Season, der mit 9,35 Millionen Zuschauenden die beste "Rookie"-Staffelpremiere seit mehr als sechs Jahren darstellt, wie Deadline berichtet.

Die Auftaktepisode der achten Staffel trägt den Titel "Schachmatt in Tschechien" und ist auch inhaltlich ein echtes Highlight. Darin arbeiten LAPD, FBI und Interpol in Prag zusammen, um ein internationales Terrornetz aufzuspüren. Die Serie begeistert dabei nicht nur ältere Zuschauerinnen und Zuschauer: Bei den 18- bis 34-Jährigen sowie bei den 12- bis 17-Jährigen gilt "The Rookie" derzeit als Nummer eins – sowohl in der Kategorie TV-Serien als auch bei Serien insgesamt. In Deutschland sind die neuen Folgen der achten Staffel aktuell bei Sky und WOW im Stream verfügbar. Fans anderer Plattformen müssen sich hingegen noch etwas gedulden, wie Kino.de berichtet.

Nathan Fillion spielt in "The Rookie" den Polizisten John Nolan, der als Quereinsteiger bei der Polizei von Los Angeles anheuert. Die Serie läuft bereits seit 2018 und befindet sich damit im achten Jahr. Eine neunte Staffel ist bereits in Arbeit, womit die Erfolgsserie weiterhin keine Anzeichen eines Endes zeigt.

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Getty Images Nathan Fillion 2025

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Imago Melissa O'Neil und Eric Winter in einer Szene aus "The Rookie"

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Imago Nathan Fillion in einer Szene aus "The Rookie" (Staffel 1, Episode 4)