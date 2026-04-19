So sah "The Rookie"-Hottie Eric Winter vor Karrierestart aus

Fans der Erfolgsserie "The Rookie" kennen Eric Winter als den harten, aber herzlichen Officer Tim Bradford – doch wie sah der Schauspieler eigentlich am Anfang seiner Karriere aus? Wer einen Blick auf Fotos aus den frühen 2000er Jahren wirft, sieht einen deutlich jüngeren Eric, der damals gerade seinen ersten großen TV-Durchbruch feierte. Nach seinem Psychologiestudium an der University of California in Los Angeles wagte er zunächst den Schritt ins Modelbusiness, ehe er 1999 seine ersten Gastrollen in Serien wie "Profiler" und "Undressed: Wer mit wem?" ergatterte. Seinen eigentlichen Durchbruch als Schauspieler feierte er dann von 2002 bis 2005 in der Seifenoper "Zeit der Sehnsucht", in der er in 411 Episoden die Rolle des Rex Brady verkörperte.

In den Jahren nach seinem Soaps-Erfolg sammelte Eric fleißig weitere Erfahrungen vor der Kamera – und bewies dabei eine bemerkenswerte Bandbreite. Im Fernsehfilm "The Magic of Ordinary Days" schlüpfte er in die Rolle eines deutschen Kriegsgefangenen, in der Dramaserie "Brothers & Sisters" spielte er einen konservativen Pastor mit einer homosexuellen Beziehung. In der romantischen Komödie "Die nackte Wahrheit" war er 2009 an der Seite von Katherine Heigl (47) zu sehen, bevor er 2012 im Action-Thriller "Fire with Fire" mit Größen wie Bruce Willis (71) und Josh Duhamel (53) zusammenarbeitete. Die Mystery-Horror-Serie "Witches of East End" bot ihm anschließend die Möglichkeit, einen zunächst romantisch wirkenden Charakter zu spielen, der jedoch zunehmend einen düsteren Weg einschlägt.

Seit 2018 ist Eric als Officer Tim Bradford fester Bestandteil von "The Rookie" – und ein Ende ist noch lange nicht in Sicht. Im Gegenteil: Der aktuelle Trailer zur achten Staffel der Serie deutet sogar eine Beförderung für seinen Charakter an. Eric wurde am 17. Juli 1976 im kalifornischen La Mirada geboren und wuchs dort auf, bevor er sein Studium in Los Angeles absolvierte und schließlich den Weg in die Unterhaltungsindustrie fand. Privat hat er ebenfalls sein Glück gefunden: Seit 2008 ist er mit der Schauspielerin Roselyn Sánchez verheiratet – gemeinsame Auftritte sind jedoch selten.

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Getty Images Eric Winter bei ABCs End Of Summer Soirée in West Hollywood, September 2025

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Imago Eric Winter bei der Eröffnung des White Lotus in Hollywood, März 2003

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Imago Afton Williamson und Eric Winter in einer Szene aus "The Rookie" in Staffel 1, 2018

Wie gefällt euch Eric Winter optisch am besten – früher Karriereanfang oder heute als Officer Bradford? Früher: Der Boyband-Charme der frühen 2000er hat was! Heute: Reifer, markanter – als Tim Bradford unschlagbar! Ergebnis anzeigen