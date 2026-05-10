Bestätigt: "The Rookie" bekommt eine neunte Staffel

Fans von "The Rookie" können aufatmen: Die beliebte Polizeiserie wird offiziell mit einer neunten Staffel fortgesetzt. US-Sender ABC hat grünes Licht für neue Folgen gegeben, in denen Nathan Fillion (55) erneut als Quereinsteiger-Cop John Nolan im Einsatz sein wird. Auch Melissa O'Neil als Lucy Chen und Eric Winter als Tim Bradford sollen laut Deadline wieder mit an Bord sein. Showrunner Alexi Hawley schwärmt in dem Branchenmagazin von seinem Team und betont, dass er noch lange nicht ans Aufhören denkt.

Die achte Staffel ist in den USA gerade erst über die Bildschirme gelaufen, die deutsche Erstausstrahlung erfolgte bei Sky und WOW. Alexi verriet, dass der Cast trotz der langen Laufzeit weiterhin große Lust auf das Projekt hat: "Ich glaube, alle haben großen Spaß. Es ist ein Cast, der sich wirklich gegenseitig mag und gern zur Arbeit kommt; sie dürfen jeden Tag coole Sachen machen." Dramatische Serientode der Hauptfiguren sind aktuell nicht geplant, wie der Serienschöpfer erklärte, auch wenn er sich mit einem "Sag niemals nie" ein kleines Hintertürchen offenlässt.

"The Rookie" läuft bereits seit 2018 und basiert auf einer realen Geschichte. Dass die Serie trotz ihrer langen Laufzeit nicht an Schwung verliert, zeigen die Einschaltquoten: Die Premiere der achten Staffel erzielte höhere Zahlen als jene der siebten – eine eher seltene Entwicklung im TV-Geschäft. Unterdessen wächst das Franchise mit "The Rookie: North" weiter: Dort übernimmt Jay Ellis die Rolle von Alex Holland, einem Neuling im Pierce County Police Department im US-Bundesstaat Washington.

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Imago Nathan Fillion in einer Szene aus "The Rookie" (Staffel 1, Episode 4)

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Imago Melissa O'Neil und Eric Winter in einer Szene aus "The Rookie"

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Getty Images Jay Ellis im Juli 2024