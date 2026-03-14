"The Rookie" schockiert mit neuer Folge im Horror-Stil

In der brandneuen Folge von "The Rookie" erwartet die Fans ein echter Horrorschocker. (Achtung, Spoiler!) John Nolan, gespielt von Nathan Fillion (54), und sein Team werden in der zehnten Episode der achten Staffel zu einem mysteriösen Einsatz ins verlassene Westview Hospital geschickt. Dort sollen sie nach einem verschwundenen Reinigungstrupp suchen – doch vor Ort sind plötzlich alle Telefon- und Funkleitungen tot. Was als routinemäßiger Check beginnt, kippt schlagartig, als die Cops von vermeintlichen Zombies attackiert werden und sich die sonst so bodenständige Polizeiserie in eine nervenaufreibende Horror-Story im Stil von The Walking Dead verwandelt. Der offizielle Teaser-Trailer der Serie, in der kürzlich ein Fanliebling sein Comeback feierte, verspricht Spannung pur. In Deutschland ist die Folge ab dem 13. März 2026 bei Sky und WOW zu sehen.

Während Nolan mit Dash, Nyla Harper und Miles Penn verzweifelt versucht, im düsteren Krankenhaus die Lage unter Kontrolle zu bringen, spitzt sich die Situation immer weiter zu. Das Team entdeckt eine Leiche, kurz darauf hallen schaurige Schreie durch die Flure – und dann greifen die verschwundenen Reinigungskräfte wie blutrünstige Untote an. Zwar findet das LAPD heraus, dass ein Nervengift hinter den aggressiven Ausrastern steckt, doch der Einsatz gerät völlig außer Kontrolle. Erst als Celina Juarez und Lucy Chen eintreffen, keimt Hoffnung auf. Doch für Lucy endet der vermeintliche Rettungseinsatz im blutigen Nahkampf. Ein Angreifer stürzt sich mit einem Messer auf sie. Im Gerangel wird der Mann schließlich von seiner eigenen Waffe tödlich verletzt.

Für Lucy bleibt der Horroreinsatz nicht ohne Folgen. Die Polizistin steht fassungslos am Tatort, sichtbar geschockt von dem, was gerade passiert ist. Tim Bradford, der in der Serie nicht nur ihr Vorgesetzter, sondern auch ihr Partner ist, reagiert streng nach Vorschrift und spult das offizielle Protokoll ab, statt ihr emotional beizustehen. Zwar versucht er, ihr gut zuzureden und versichert ihr, dass alles gut werden würde, doch später sieht man Lucy allein, wie sie mit den Tränen kämpft. Die sonst so toughe Beamtin wirkt tief getroffen von dem Einsatz im Westview Hospital. Wie sie die traumatische Erfahrung verarbeitet und welche Konsequenzen der Vorfall für Lucy und ihre Beziehung zu Tim haben wird, zeigen die kommenden Folgen von "The Rookie".

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Imago Nathan Fillion in einer Szene aus "The Rookie" (Staffel 1, Episode 4)

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Getty Images Richard T. Jones, Afton Williams, Nathan Fillion, Alyssa Diaz, Titus Makin Jr.

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