Zwischen Leon Content und Lucas hat es von Anfang an gefunkt

Realitystar Leon Content (25) schwebt auf Wolke sieben – und verrät nun, wie alles mit Freund Lucas begonnen hat. Nachdem der Forsthaus Rampensau Germany-Gewinner erst am Wochenende seine Beziehung öffentlich gemacht hat, plaudert er jetzt gegenüber Promiflash ganz offen über ihr Kennenlernen. Die beiden trafen sich demnach zum ersten Mal persönlich auf einer Party, nachdem sie bereits ein Jahr zuvor online geschrieben hatten. Vor Ort funkte es dann sofort gewaltig: Leon und Lucas verbrachten fast den kompletten Abend miteinander und genossen ihre Zeit – "und tatsächlich ist an dem Abend auch schon unser erster Kuss gefallen", gibt er preis.

Danach ging alles rasend schnell: "Wir haben uns fast jeden Tag gesehen, waren ständig beieinander und haben unglaublich viel Zeit miteinander verbracht." Für den Influencer habe sich die Verbindung sofort richtig angefühlt. Das erste Mal "Ich liebe dich" sagen folgte dann vor wenigen Monaten, Mitte April, wie sich Leon erinnert. Partner Lucas sprach die drei magischen Worte als Erster aus.

Was die Beziehung für Leon so besonders macht, ist vor allem die Qualität ihrer Kommunikation. "Wir geben uns gegenseitig unglaublich viel Halt und können sehr gut miteinander kommunizieren. Wir sind einfach total auf einer Wellenlänge", sagt er gegenüber Promiflash. Natürlich läuft nicht immer alles reibungslos: Lucas könne laut Leon "schon mal eine kleine Zicke sein", während er selbst dazu neige, schnell eingeschnappt zu sein. Trotzdem betont er, dass er genau diese Seiten an Lucas mag und sie nicht missen würde.

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Instagram / leon.content Leon Content mit seinem neuen Partner Lucas, Juli 2026

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Instagram / leon.content Leon Content und Lucas, Liebespaar

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Instagram / leon.content Leon Content und sein Partner Lucas

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