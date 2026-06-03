Gewusst? So sieht "Seinfeld"-Star Jason Alexander heute aus

Nach einer langen Pause hat sich Jason Alexander (66) jetzt in Los Angeles blicken lassen. Der Schauspieler wurde am vergangenen Wochenende bei einem entspannten Spaziergang in der Sonne gesichtet. Er zeigte sich gut gelaunt mit einem Freund an seiner Seite, wie Fotos zeigen, die Daily Mail vorliegen. Dabei trug er ein kariertes Hemd unter einem schwarzen Sakko sowie blaue Jeans. Dunkle Sneakers, eine Sonnenbrille und ein Gürtel mit auffälliger goldener Schnalle vervollständigten den Look.

Der Ausflug dürfte für Fans eine willkommene Überraschung sein, denn öffentliche Auftritte des Schauspielers sind mittlerweile eine Seltenheit. Jason ist vor allem für seine Rolle als George Costanza in der Erfolgsserie "Seinfeld" bekannt, die von 1989 bis 1998 lief und in der er alle neun Staffeln zu sehen war. Für diese Leistung wurde er unter anderem mit einem Screen Actors Guild Award ausgezeichnet. Zudem erhielt er sieben aufeinanderfolgende Primetime-Emmy-Nominierungen als bester Nebendarsteller in einer Comedyserie sowie vier Golden-Globe-Nominierungen.

Bei einem Auftritt in der australischen Sendung "The Project" verriet Jason zuletzt, welche Szene aus "Seinfeld" ihm am meisten in Erinnerung geblieben ist: eine Episode aus Staffel drei mit dem Titel "The Red Dot", in der George eine romantische Affäre mit der Putzfrau seines Büros hat und dabei erwischt wird. "Das ist die brillanteste Art und Weise, sich aus der Affäre zu ziehen, die ich mir je hätte vorstellen können", schwärmte er über die Reaktion seiner Figur auf die peinliche Situation. Ihm habe diese Szene, die von Serienschöpfern Jerry Seinfeld (72) und Larry David geschrieben wurde, einen entscheidenden Einblick in Georges Denken gegeben. Privat ist Jason seit über 40 Jahren mit Daena Title verheiratet und teilte zuletzt auch das Geheimnis seiner glücklichen Ehe.

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Imago Jason Alexander als George Costanza in Staffel 7 von "Seinfeld", 1990

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Imago Cast von "Seinfeld": Michael Richards, Julia Louis-Dreyfus, Jerry Seinfeld und Jason Alexander, Staffel 4

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Imago Jason Alexander, September 2025

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Wie findet ihr Jasons seltene Auftritte? Sympathisch und bodenständig – kein unnötiger Rummel. Schade, wir würden ihn gern öfter sehen. Ergebnis anzeigen