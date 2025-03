Jason Alexander schwärmt von seiner 40-jährigen Ehe

Jason Alexander (65), bekannt aus der Kultserie "Seinfeld", hat in der Today-Show am Montag, den 10. März, das Geheimnis seiner über 40-jährigen Ehe mit Daena Title geteilt. Jason und Daena, die sich Anfang der 1980er-Jahre kennenlernten, sind seit 1982 verheiratet. Mit bewegenden Worten erklärte der 65-Jährige: "An meinen schlimmsten Tagen erinnert sie sich an mich an meinen besten Tagen und ruft mich dorthin zurück." Diese Einstellung, die er aus dem Theaterstück "A Raisin in the Sun" kenne, verkörpere seine Frau vollkommen. "Ich bin ein glücklicher Mann", schwärmte er weiter.

Die Liebesgeschichte von Jason und Daena begann leidenschaftlich und schnell. Drei Wochen nach ihrem ersten Date zogen sie zusammen, und bereits nach sechs Wochen begann Jason um ihre Hand anzuhalten – allerdings brauchte es mehrere Anläufe. Auf humorvolle Weise erzählte der Schauspieler 2015 in der Late Late Show mit James Corden (46), dass Daena seine Heiratsanträge dreimal ablehnte, bevor sie schließlich Ja sagte. Das Paar gründete in den 1990er-Jahren eine Familie und hat zwei Söhne, Gabe und Noah. Vor kurzem erlebten sie einen weiteren Meilenstein: Durch ihren Sohn Gabe wurden sie erstmals Großeltern.

Abseits des Rampenlichts führt Jason ein erfülltes Privatleben, das er immer wieder durch liebevolle Anekdoten in Talkshows teilt. Seine Frau Daena, die nicht in der Schauspielbranche tätig ist, hält sich weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück. Über ihre langjährige Beziehung sagte Jason allerdings auch, dass gegenseitige Wertschätzung und Verständnis entscheidend seien. Trotz seines internationalen Ruhms gibt der Schauspieler an, dass es seine Familie und vor allem Daena sind, die ihn im Alltag geerdet halten. Das Paar ist ein seltenes Beispiel für Beständigkeit in einer oft turbulenten Unterhaltungsindustrie.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jason Alexander bei einem Screening von "The Ground"

Anzeige Anzeige

Getty Images "Seinfeld"-Star Jason Alexander

Anzeige Anzeige

Wie inspirierend findet ihr die Beziehung von Jason und Daena und ihre Art, sie zu pflegen? Total motivierend! Sie sind ein echtes Vorbild. Hm, das klingt jetzt nicht wirklich außergewöhnlich. Ergebnis anzeigen