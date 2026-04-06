Beim Vorsprechen abgelehnt: Dakota Johnson war zu "arrogant"

Dakota Johnson (36) hat in einem Interview offen über eines ihrer schlimmsten Vorsprechen gesprochen und verrät, wie ihr professionelles Auftreten völlig falsch interpretiert wurde. Die Schauspielerin berichtete gegenüber Hits Radio UK, dass sie einst eine Rolle nicht bekam, weil das Kreativteam ihr Verhalten als arrogant einstufte – obwohl sie lediglich höflich sein wollte. Bei dem Rückruf sei sie in den Raum gekommen, habe allen Anwesenden die Hand gegeben und sich vorgestellt. Anschließend habe sie die Szene gespielt und den Raum wieder verlassen. Doch genau diese freundliche Geste sollte ihr zum Verhängnis werden, wie die 36-Jährige nun verriet.

Das Feedback, das Dakota später erhielt, schockierte sie zutiefst. "Man sagte mir, dass ich arrogant und überheblich gewesen sei, weil ich mich vorgestellt und allen die Hand gegeben hatte. Sie dachten, ich würde mich einschmeicheln und sei von mir selbst überzeugt", erklärte sie im Interview. Die Schauspielerin konnte die Rückmeldung kaum glauben: "Ich habe die Rolle nicht bekommen, weil sie sagten, ich sei arrogant gewesen. Aber ich hatte einfach nur Manieren. Das war ziemlich verrückt." Dakota betonte, dass sie sich lediglich anständig verhalten habe und nicht verstehe, wie ihre Höflichkeit als Arroganz gedeutet werden konnte.

Doch auch wenn Dakota damals bei dem Casting leer ausging, feiert sie mittlerweile internationale Erfolge. Besonders für Aufsehen sorgte ihr Shooting für Calvin Klein (83). In der neuen Kampagne präsentierte sich die Schauspielerin von ihrer sinnlichen Seite. Oben ohne in einer Jeans oder nur in schwarzer Unterwäsche – die Bilder, die unter anderem bei Daily Mail zu sehen waren, ließen kaum Raum für Fantasien. Mit Requisiten wie Granatäpfeln, Kaffeebohnen und einem Klavier zeigte sich Dakota entspannt und selbstbewusst.

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Getty Images Dakota Johnson beim Dinner der Kering Foundation, September 2025

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Getty Images Dakota Johnson, Juni 2025

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Getty Images Dakota Johnson im Beverly Hills Hotel bei der Women in Entertainment Gala, Dezember 2025