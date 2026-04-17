Sängerin Taylor Swift lobt Dakota Johnson für ihre Echtheit

Für die diesjährige Ausgabe der "TIME 100", dem jährlichen Ranking der einflussreichsten Persönlichkeiten des Jahres, hat Taylor Swift (36) einen Begleittext über ihre Freundin Dakota Johnson (36) verfasst. Die Sängerin stellt sich dabei klar hinter Dakota und hebt vor allem eine Eigenschaft hervor: ihre Aufrichtigkeit. "Als ihre Freundin kann ich für ihre Echtheit bürgen, aber ich füge hinzu, dass sie auch einer der empathischsten Menschen ist, die ich je kennengelernt habe", schreibt Taylor in dem Beitrag. Die Freundschaft der beiden ist nicht neu. Bereits im vergangenen Jahr wurden sie gemeinsam beim Abendessen gesichtet, und Taylors Text macht deutlich, dass ihr Urteil auf echter persönlicher Kenntnis beruht. Das verleiht dem Tribute eine Tiefe, die über eine bloße Kolleginnen-Würdigung hinausgeht.

Taylor beschreibt Dakota in ihrem Text als jemanden, der sich in Interviews durch eine ungewöhnliche Offenheit auszeichnet. In einer Welt mediengeprobter Antworten beantworte Dakota Fragen mit einer Direktheit, die das Publikum verblüffe – als könne sie schlicht nicht anders, als die Wahrheit zu sagen. Diese Haltung, so Taylor weiter, spiegele sich auch in Dakotas künstlerischer Arbeit wider: "Ihre unerschütterliche Wahrhaftigkeit trägt dazu bei, ihr Geschichtenerzählen in Kunst zu verwandeln, die sich genauso echt und zeitlos anfühlt wie sie selbst." Dabei betont Taylor, dass Dakota nicht nur vor der Kamera fesselnd sei, sondern auch hinter den Kulissen mit einer tiefen Neugier agiere – eine Eigenschaft, die sich durch ihr gesamtes Schaffen ziehe. So könne Dakota etwa nicht aufhören, anderen Menschen Fragen über ihr Leben zu stellen, und sei endlos neugierig auf die menschliche Erfahrung anderer.

Dakota hat in den vergangenen Jahren nicht nur als Schauspielerin auf sich aufmerksam gemacht, sondern auch als Produzentin: Gemeinsam mit Ro Donnelly gründete sie TeaTime Pictures, das zuletzt den Film "Splitsville" beim Filmfestival in Cannes 2025 präsentierte und anschließend in den US-Kinos veröffentlichte. Daneben war sie in der Romanzenkomödie "Materialists" zu sehen, an der auch Pedro Pascal (51) und Chris Evans (44) mitwirkten. "Fast 20 Jahre nach Beginn ihrer faszinierend abwechslungsreichen und vielseitigen Karriere lernt jeder Dakota immer noch kennen. Und es scheint, je mehr sie über sie erfahren, desto mehr gibt es zu lieben", schreibt Taylor abschließend.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Taylor Swift lobt Dakota Johnson

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JENY / Splash News Lily Donaldson, Taylor Swift und Dakota Johnson in NYC

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Getty Images Dakota Johnson im Beverly Hills Hotel bei der Women in Entertainment Gala, Dezember 2025