Wird es eine dritte Staffel von "Beef" auf Netflix geben?

Mit Oscar Isaac (46), Carey Mulligan (40), Charles Melton (35) und Cailee Spaeny (28) wartet die zweite Staffel der Netflix-Erfolgsserie "Beef" mit einem komplett neuen Cast auf. Seit dem 16. April ist die neue Staffel auf der Streamingplattform verfügbar – mehr als drei Jahre nach dem Start der ersten Staffel im April 2023. Ob die Geschichte damit jedoch zu Ende erzählt ist, bleibt offen: Eine dritte Staffel wurde bisher nicht offiziell bestätigt. Sollte es dazu kommen, würde die Serie laut dem Magazin People wohl erneut auf eine völlig neue Besetzung setzen, so wie auch schon der Wechsel von Staffel eins zu Staffel zwei lief.

Serienerfinder Lee Sung Jin äußerte sich bei der Premiere der zweiten Staffel im April 2026 eher zweideutig zu einer möglichen Fortsetzung. Er sei "vollkommen glücklich damit, wenn dies die letzte Staffel ist", erklärte er. Gleichzeitig schloss er eine Rückkehr nicht gänzlich aus: "Aber wenn das Universum mir etwas vor die Nase schiebt, auf das ich antworten muss, versuche ich immer, offen zu bleiben." Bereits gegenüber Rolling Stone hatte er nach dem Ende der ersten Staffel verraten, drei Staffeln im Kopf zu haben: "Ich habe eine wirklich große, allgemeine Idee, die ich noch nicht verraten kann, aber ich habe aktuell drei Staffeln in meinem Kopf ausgearbeitet."

"Beef" war von Anfang an als Anthologieserie geplant, bei der jede Staffel eine neue Geschichte mit neuen Figuren erzählt. Gegenüber Variety erklärte Lee, er habe die Show stets so konzipiert: "Ich dachte immer, eine Show namens 'Beef' – bei der es jede Staffel neue Charaktere und einen neuen 'Beef' gibt – wäre eine tolle Idee." Die erste Staffel war ein großer Erfolg und räumte bei den Emmy Awards ab, unter anderem mit dem Preis als Outstanding Limited or Anthology Series sowie Auszeichnungen für die Hauptdarsteller Ali Wong und Steven Yeun (42). Neben "Beef" beschäftigt sich Lee derzeit außerdem mit dem Drehbuch für das geplante X-Men-Reboot.

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Imago Premiere von "Beef" Staffel 2: Lee Sung Jin, Carey Mulligan, Charles Melton und Oscar Isaac

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Getty Images Carey Mulligan bei der Berlinale 2024

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Getty Images Charles Melton bei den Sag-Aftra Foundation Conversations zu "Beef" im Robin Williams Center in New York, 16. April 2026

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