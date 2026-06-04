Anne Hathaway hofft auf "Teufel trägt Prada 3" nach Erfolg

Könnte es nach dem großen Erfolg des Sequels bald auch einen dritten Teil von "Der Teufel trägt Prada" geben? Anne Hathaway (43) zumindest würde sich das sehr wünschen. In der Sendung "Today" sprach die Schauspielerin jetzt mit Moderatorin Savannah Guthrie (54) über die Möglichkeit eines weiteren Teils – und machte keinen Hehl aus ihrer Begeisterung. "Ich hoffe es!", antwortete sie auf die Frage, ob ein dritter Film in Planung sei. Und nicht nur Anne selbst ist von der Idee angetan – auch ihre Kolleginnen Meryl Streep (76) und Emily Blunt (43) zeigen sich offen für eine erneute Rückkehr in die glamouröse Modewelt.

Der Grund für die Euphorie liegt laut Anne auf der Hand: Die Fortsetzung wurde von Publikum und Fans gleichermaßen begeistert aufgenommen. "Die Art und Weise, wie er aufgenommen wurde, war überwältigend. Ich denke, das übertrifft alle unsere kühnsten Träume", sagte sie. Die Schauspielerin kehrte mit dem Sequel zu ihrer Rolle als Andy Sachs zurück, die sie bereits im Originalfilm aus dem Jahr 2006 verkörpert hatte. Der erste Teil von "Der Teufel trägt Prada" basiert auf dem gleichnamigen Roman von Lauren Weisberger und zählte damals zu den erfolgreichsten Komödien des Jahres. Und auch Der Teufel trägt Prada 2 schaffte es an die Spitze der Kino-Charts.

Emily wiederum hat für eine mögliche dritte Runde sogar schon eine konkrete Forderung parat: mehr gemeinsame Szenen mit Stanley Tucci (65). "Stan und ich waren so wütend, dass wir nicht mehr miteinander zu tun hatten", erklärte sie gegenüber E! News bei der New Yorker Filmpremiere. Als Stanley bei einem Auftritt in Andy Cohens (58) Sirius-XM-Show "Radio Andy" scherzhaft andeutete, ob er in einigen Jahren noch dabei sein würde, bremste Emily ihn sofort aus: "Sag nicht 'Ich bin tot'", warnte sie ihn. Auch Meryl erklärte ganz unverblümt: "Ich bin dabei. Ich wäre auch für Mamma Mia 3 dabei."

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Getty Images Anne Hathaway bei der 12. Breakthrough Prize Ceremony in Santa Monica

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Getty Images Emily Blunt, Meryl Streep, Anne Hathaway und Stanley Tucci, April 2026

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IMAGO / Capital Pictures Anne Hathaway, Meryl Streep und Emily Blunt in "Der Teufel trägt Prada"