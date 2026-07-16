Alleinerziehend: Hannah Waddingham schwärmt von ihrem Kind

Mit ihrer neuen Actionserie "Ride or Die" auf Amazon Prime Video begeistert Hannah Waddingham (51) gerade als internationale Auftragskillerin Judith – eine Frau, die ein Doppelleben führt und sich nach einer Entlarvung gegenüber ihrer besten Freundin auf der Flucht befindet. Doch nicht nur auf dem Bildschirm zeigt die Schauspielerin, was in ihr steckt. Auch im echten Leben ist die 51-Jährige eine Kämpferin – als alleinerziehende Mutter ihrer Tochter Kitty.

Gegenüber dem Magazin Harper's Bazaar sprach Hannah offen über ihren sogenannten "Killerinstinkt" im Alltag – und zwar für ihr Kind. "Sie sagt oft 'Mama, du musst nicht so eine Tigerin sein', aber das muss ich", erzählte die Schauspielerin und fügte hinzu: "Sie ist mein Grund, einfach für alles. Ich versuche, ihr dabei zu helfen, die Welt zu navigieren, nur mit einer alleinerziehenden Mami – nichts kommt vor ihr. Niemals." Kitty entstammt ihrer zehnjährigen Beziehung mit dem italienischen Geschäftsmann Gianluca Cugnetto.

Dass Hannah überhaupt Mutter werden konnte, ist für sie selbst noch immer etwas Besonderes. Denn Ärzten zufolge war eine Schwangerschaft aufgrund ihrer geringen Fruchtbarkeit lange Zeit unwahrscheinlich – weshalb sie die Geburt von Kitty im Jahr 2014 als ihren größten Erfolg im Leben bezeichnet. Nach der Trennung von Gianluca blieb Hannah nach eigenen Angaben acht Jahre lang single und erklärte, nicht "mental oder emotional" bereit für eine neue Beziehung gewesen zu sein. Gegenüber Women's Health verriet sie nun aber, dass es einen neuen Mann in ihrem Leben gibt – mehr Details über ihn wollte sie jedoch nicht preisgeben.

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Getty Images Hannah Waddingham bei den Critics' Circle Film Awards im May Fair Hotel in London

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Getty Images Hannah Waddingham, Schauspielerin

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Getty Images Nick Beresford-Cleary und Hannah Waddingham ganz verliebt