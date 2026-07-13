Backstage-Show zeigt Live-Geheimnisse vom "Fernsehgarten"

Der ZDF-Fernsehgarten feiert in diesem Jahr sein 40-jähriges Bestehen – und das ZDF nimmt das zum Anlass, einen besonderen Blick hinter die Kulissen der Kultshow zu werfen. In der Nacht auf Mittwoch zeigt der Sender um 0.45 Uhr die Dokumentation "Backstage – Fernsehgarten" von Maria Huber und Enrico Wolski. Im Mittelpunkt steht Moderatorin Andrea Kiewel (61), die die Sendung seit dem Jahr 2000 präsentiert. Die Kameras begleiten sie durch den Produktionsalltag auf dem Mainzer Lerchenberg – von der Generalprobe über die Maske bis hin zur Live-Show vor großem Publikum.

Die Doku zeigt dabei nicht nur, wie eng Redaktion, Regie, Technik und Bühnencrew zusammenarbeiten, damit die Show Woche für Woche reibungslos über die Bühne geht. Auch Musikstars werden in ihren Garderoben besucht. Außerdem wird deutlich, dass trotz minutiöser Planung immer wieder Unvorhergesehenes passiert – und dass genau diese Mischung aus professioneller Vorbereitung und spontanen Live-Momenten den besonderen Reiz der Sendung ausmacht, die an 20 Sonntagen im Jahr produziert wird.

Neben dem Blick auf die Gegenwart zeichnet der Film auch die Geschichte des Formats nach. So erinnert die Dokumentation an die erste Ausgabe aus dem Jahr 1986 und an Ilona Christen (†58), die den "Fernsehgarten" als erste Gastgeberin prägte. Zu Wort kommt außerdem Ramona Leiß (69), die die Sendung zwischen 1993 und 1999 moderierte und damit Andreas unmittelbare Vorgängerin war. Andrea selbst übernahm den gut bezahlten Moderationsjob vor 26 Jahren und ist damit seit mehr als einem Vierteljahrhundert das Gesicht von Europas größter regelmäßiger Liveshow.

Anzeige Anzeige

Imago Andrea Kiewel beim ZDF-Fernsehgarten mit 90er-Party-Motto in Mainz, 12.07.2026

Anzeige Anzeige

Michael Schultes / ActionPress Ilona Christen beim "ZDF-Fernsehgarten"

Anzeige Anzeige

Imago Ramona Leiß beim ZDF-Fernsehgarten, 1997