Nach Rassismus-Eklat um Kiwi: Sender ZDF meldet sich zu Wort

Nachdem Andrea Kiewel (61) im ZDF-Fernsehgarten mit einer Äußerung über Pokémon-Karten für Empörung gesorgt hatte, hat sich nun auch das ZDF zu dem Vorfall geäußert. In der Livesendung unter dem Motto "90er Dance Party" stellte die Moderatorin gemeinsam mit zwei Sammlerinnen unter anderem ein Pikachu-Set mit Karten in verschiedenen Sprachen vor. Dabei bezeichnete sie eine japanische Karte zunächst fälschlicherweise als chinesisch. Kurz darauf sagte sie lachend "Ching Chong Chang" und tat so, als würde sie die Schriftzeichen vorlesen. Mit einem Statement gegenüber KUKKSI reagiert der Sender nun auf die Kritik.

"Im 'ZDF-Fernsehgarten' mit dem Motto '90er Jahre' wurde der damals aufkommende 'Pokémon'-Trend beleuchtet", erklärte eine Sendersprecherin laut KUKKSI und ergänzte: "Die spontan getätigte Äußerung war der Live-Situation geschuldet und keinesfalls rassistisch gemeint. Andrea Kiewel bedauert ihre Worte und entschuldigt sich dafür." Gleichzeitig betonte das ZDF, sich ausdrücklich gegen "jede Form von Rassismus" zu stellen. Dennoch verbreitete sich der Ausschnitt innerhalb kürzester Zeit im Netz und sorgte dort für zahlreiche kritische Reaktionen.

Für besonders viel Aufmerksamkeit sorgte die eindringliche Kritik des TikTok-Creators Mr.fujicard. Sein Video erzielte bereits Hunderttausende Aufrufe und stieß bei vielen Nutzern auf Zustimmung. "Ich bin immer noch fassungslos von dieser Aussage. Wie kann man heutzutage noch so was sagen und sich selbst dafür feiern? Je öfter ich diesen Clip gesehen habe, umso wütender macht es mich. Allein diese Betonung dabei", schrieb er zu seinem Beitrag. Zudem machte er im Video deutlich: "Was die Moderatorin dort gesagt hat, zeigt mal wieder, wie tief der Alltagsrassismus in den Medien sitzt."

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Imago Andrea Kiwi Kiewel moderiert den ZDF-Fernsehgarten in Mainz am 10.05.2026

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Imago Andrea Kiewel im "ZDF-Fernsehgarten" mit dem Motto Discofox in Mainz am 21.06.2026

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Imago Andrea "Kiwi" Kiewel moderiert den ZDF-Fernsehgarten, Mai 2026