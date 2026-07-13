Trotz Entschuldigung: Andrea Kiewel sorgt weiter für Wirbel

Eigentlich sollte das hastig verfasste Entschuldigungs-Posting des ZDF für Beruhigung auf Social Media sorgen – doch das Gegenteil ist offenbar der Fall. Nachdem Andrea Kiewel (61) im ZDF-Fernsehgarten am Sonntag beim Betrachten von Pokémon-Karten eine japanische Ausgabe fälschlicherweise für chinesisch erklärt und ihre Entdeckung lachend mit einem munteren "Ching Chong Chang" garniert hatte, bemühte sich die hauseigene PR-Abteilung am Montag um Schadensbegrenzung. Unter einem Instagram-Beitrag der Sendung hieß es: "Die spontan getätigte Äußerung war der Live-Situation geschuldet und keinesfalls rassistisch gemeint. Andrea Kiewel bedauert ihre Worte und entschuldigt sich dafür." Doch statt die Wogen zu glätten, hat das Statement das digitale Lauffeuer erst recht angeheizt.

Viele Nutzer zeigen sich extrem unzufrieden mit dieser Form der ausgelagerten Reue. Kritisiert wird vor allem, dass sich die sonst so mitteilsame Moderatorin in diesem Fall nicht persönlich dazu äußert. "Kann sie auch selbst sagen, dann wäre es 'glaubhafter' als ein Statement von einem mehrköpfigen Instagram-Management-Team", kommentierte ein ernüchterter Zuschauer auf Instagram. Auch den Versuch, die verbale Entgleisung rechtfertigend auf den Stress einer Live-Sendung abzuwälzen, lassen die wenigsten Beobachter gelten. Ein weiterer Kommentar brachte das Unbehagen präzise auf den Punkt: "Die Live-Situation ist keine Erklärung dafür, warum sowas gesagt wurde. Unter Stress rutschen einem meist Dinge heraus, die bereits Teil des eigenen Sprachgebrauchs sind. Aber so gestresst dürfte sie nicht sein, denn sie macht die Sendung seit Jahren. Wer Verantwortung übernimmt, erklärt nicht die Umstände, sondern erkennt an, warum die Aussage verletzend und problematisch war."

Andrea moderiert den "ZDF-Fernsehgarten" mit kurzer Unterbrechung seit dem Sommer 2000 und ist aus dem sonntäglichen Unterhaltungsprogramm kaum noch wegzudenken. In der betroffenen Ausgabe vom Sonntag stand eigentlich das vergnügliche Motto "90er Dance Party" im Mittelpunkt – inklusive der Feierlichkeiten zum 30-jährigen Jubiläum des Pokémon-Franchise. Zwei Sammlerinnen präsentierten stolz ihre bunten Memorabilien, darunter eine "Pikachu World Collection" mit Karten in verschiedenen Sprachen, die Andrea prompt zum Stolperstein wurden. Ob die Moderatorin im weiteren Verlauf der Woche doch noch selbst das Wort ergreift, um sich ohne Management-Filter zu erklären, bleibt abzuwarten.

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Imago Andrea Kiewel moderiert den ZDF-Fernsehgarten mit dem Motto 90er Party in Mainz, 12.07.2026

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Imago Andrea "Kiwi" Kiewel im ZDF-Fernsehgarten in Mainz, Juni 2026

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Imago Andrea Kiwi Kiewel im ZDF-Fernsehgarten in Mainz, Mai 2026