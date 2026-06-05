Das war die größte He-Man-Challenge für Nicholas Galitzine

Nicholas Galitzine (31) schlüpft in "Masters of the Universe" in die Rolle des ikonischen Superhelden He-Man – und das ist anspruchsvoller, als man vielleicht denken würde. Seit dem 4. Juni läuft der Actionfilm in den deutschen Kinos, und zur Deutschlandpremiere in Berlin war der Schauspieler persönlich vor Ort. Im Gespräch mit Promiflash verriet der Brite, was ihn bei den Dreharbeiten besonders gefordert hat.

Auf die Frage, was die größte Herausforderung für ihn bei der Rolle gewesen sei, antwortete er: "Ich würde sagen, dass es eine echte Herausforderung war, zwischen den verschiedenen Stimmungen hin und her zu wechseln, denn in unserem Drehbuch gibt es in einem Moment einen komödiantischen Gag, im nächsten weint man, und dann dreht man schon wieder eine Action-Szene." Dieses ständige emotionale Umschalten verlangte ihm einiges ab. Gleichzeitig sieht er darin aber auch die Stärke des Projekts: "Wir wollten eine Geschichte erzählen, die all das beinhaltet, und genau darin liegt die Genialität von Travis Knight, unserem Regisseur – aber das brachte natürlich auch seine ganz eigenen Herausforderungen mit sich", so Nicholas weiter.

Doch nicht nur emotional ging es für Nicholas ans Limit. Auch körperlich hat er für He-Man alles gegeben: harte Krafteinheiten, dazu täglich rund 5.000 Kalorien. Trotzdem sind die Mega-Muskeln inzwischen schon wieder Geschichte. "Ich habe seitdem stark abgenommen", gestand er im Promiflash-Interview bei der Deutschlandpremiere in Berlin. Sein Grund klingt so bodenständig wie konsequent: Er wolle vielseitig bleiben. "Ich glaube, der Weg dahin führt darüber, dass man seinen Körper oft verändert, denn wenn ich die ganze Zeit riesig aussehen würde, würde das für viele der anderen Rollen, die ich spiele, wohl keinen Sinn ergeben", erklärte der 31-Jährige.

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Getty Images Nicholas Galitzine bei der UK-Premiere von "Masters of the Universe" im Cineworld Leicester Square, London

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Imago Camila Mendes, Travis Knight und Nicholas Galitzine bei der Premiere von "Masters of the Universe" im UCI Luxe East Side Gallery in Berlin

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Getty Images Nicholas Galitzine bei der New-York-Premiere von "Masters Of The Universe" im Regal Times Square