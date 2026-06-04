Möchte Nicholas Galitzine seine He-Man-Muskeln beibehalten?

Für seine Rolle als He-Man in "Masters of the Universe" hat Nicholas Galitzine (31) alles gegeben: stundenlange Krafteinheiten und täglich rund 5.000 Kalorien – der Körper des Briten wurde für den Film regelrecht umgebaut. Bei der Deutschlandpremiere in Berlin stellte Nicholas den Film nun dem deutschen Publikum vor und sprach dabei im Promiflash-Interview auch über seine beeindruckende körperliche Transformation. Was passiert mit den mühsam aufgebauten He-Man-Muskeln – will er sie behalten?

Die Antwort des Schauspielers überrascht kaum. "Nun, ich meine, ich habe seitdem stark abgenommen", gestand Nicholas im Gespräch. Für ihn sei Vielseitigkeit das oberste Ziel seiner Karriere – und die erfordere eben auch einen wandlungsfähigen Körper. "Ich glaube, der Weg dahin führt darüber, dass man seinen Körper oft verändert, denn wenn ich die ganze Zeit riesig aussehen würde, würde das für viele der anderen Rollen, die ich spiele, wohl keinen Sinn ergeben", erklärte er. Sein Fazit: "Was auch immer also für die Rolle von mir verlangt wird, werde ich tun."

Für Nicholas war der Sprung zum Superhelden dabei alles andere als Zufall. Im Promiflash-Interview am roten Teppich sagte er: "Ehrlich gesagt, war das etwas, was ich fast meine ganze Karriere lang versucht habe. Ich war schon immer ein sehr aktiver Mensch." Genau diese Energie konnte er in "Masters of the Universe" voll ausleben. Auch ein Kindheitstraum schwang dabei mit. Der 31-Jährige erinnerte sich daran, dass er früher jeden Stock kurzerhand zum Schwert machte. Als er die Zusage für den Film bekam, habe seine Familie sofort verstanden, was das für ihn bedeutete: "Ich weiß noch, als ich diese Rolle bekam, hat meine Familie nur gesagt: 'Oh mein Gott, das ist doch dein Traum.'"

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Getty Images Nicholas Galitzine bei der New-York-Premiere von "Masters Of The Universe" im Regal Times Square

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Imago Camila Mendes, Travis Knight und Nicholas Galitzine bei der Premiere von "Masters of the Universe" im UCI Luxe East Side Gallery in Berlin

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Getty Images Nicholas Galitzine bei der Deutschlandpremiere von "Master of the Universe" in Berlin