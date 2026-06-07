He-Man-Star Nicholas Galitzine lebt seit Corona nüchtern

Nicholas Galitzine (31) hat in einem Podcast-Auftritt offen über seinen Umgang mit Alkohol gesprochen. Im Gespräch mit Influencer Jake Shane in dessen Podcast "Therapuss" verriet der Schauspieler, dass er seit der Coronazeit keinen Alkohol mehr trinkt. Als Jake ihn fragte, ob er nach seinem ersten Auftritt bei der Met Gala 2024 auch die dazugehörigen Afterpartys besucht habe, antwortete Nicholas schlicht: "Ich trinke nicht mehr." Auf Nachfrage des Hosts bestätigte der 31-Jährige: "Ja, seit Corona." Der Grund dafür sei weniger dramatisch, als es zunächst klingen mag – er habe damals schlicht viel getrunken und fühle sich heute besser ohne Alkohol. "Ich habe in der Corona-Zeit ziemlich viel getrunken", erklärte er und fügte hinzu: "Es ist irgendwie besser für mich so."

Der Podcast-Auftritt fiel mit der Veröffentlichung seines neuen Films "Masters of the Universe" zusammen, in dem Nicholas die Rolle des Actionhelden He-Man übernimmt. Für die körperlich anspruchsvolle Rolle musste der Schauspieler in kurzer Zeit erheblich an Muskelmasse zulegen. Gegenüber E! News schilderte er sein intensives Training: "Es war eine Sache von täglich sieben Tagen die Woche." Um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen, aß er nach eigenen Angaben rund 5.000 Kalorien pro Tag. Den Abschluss des Trainingsmarathons feierte er mit einer besonderen Mahlzeit: Gegenüber People schwärmte er beim Weltpremieren-Event in Los Angeles davon, wie sehr er sich auf sein erstes Cheat-Meal gefreut hatte. "Ich war so bereit, etwas Ungesundes zu essen", sagte er. Die Wahl fiel auf eine Kombination aus Sushi und Pizza.

Bei der Deutschlandpremiere in Berlin sprach Nicholas auch über die vielleicht härteste Seite des He-Man-Jobs. Im Interview mit Promiflash erzählte er, was ihn beim Dreh am meisten gefordert habe: "Ich würde sagen, dass es eine echte Herausforderung war, zwischen den verschiedenen Stimmungen hin und her zu wechseln, denn in unserem Drehbuch gibt es in einem Moment einen komödiantischen Gag, im nächsten weint man, und dann dreht man schon wieder eine Action-Szene." Für ihn sei genau dieser wilde Mix aber auch der Reiz gewesen: "Wir wollten eine Geschichte erzählen, die all das beinhaltet, und genau darin liegt die Genialität von Travis Knight, unserem Regisseur – aber das brachte natürlich auch seine ganz eigenen Herausforderungen mit sich."

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Getty Images Nicholas Galitzine bei der New-York-Premiere von "Masters Of The Universe" im Regal Times Square

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Getty Images Nicholas Galitzine bei der Los-Angeles-Premiere von "Masters Of The Universe" 2026

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Imago Camila Mendes, Travis Knight und Nicholas Galitzine bei der Premiere von "Masters of the Universe" im UCI Luxe East Side Gallery in Berlin

Wie findet ihr es, dass Nicholas auf Alkohol verzichtet? Tolle Einstellung. Ich weiß nicht so recht... Ergebnis anzeigen