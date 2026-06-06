Vom Netflix-Star zum He-Man: Nicholas Galitzines Aufstieg

Mit "Masters of the Universe" steht für Nicholas Galitzine (31) der bislang größte Karriereschritt an: Der Brite übernimmt im lang erwarteten Reboot die ikonische Rolle des He-Man – und tritt damit in die Fußstapfen von Actionstar Dolph Lundgren, der die Figur einst im 80er-Kultfilm verkörperte. Seit dem 4. Juni ist der Film in den deutschen Kinos zu sehen. Für die Partie des muskelbepackten Fantasy-Kriegers hat Nicholas ordentlich an seinem Körper gearbeitet und sich eine beeindruckende Physis antrainiert, die bereits auf einem früh veröffentlichten Bild zum Film zu sehen war.

Dabei ist der Schauspieler alles andere als ein unbeschriebenes Blatt. Sein Debüt feierte er 2014 im Musikfilm "The Beat Beneath My Feet", in dem er auch bereits seine Gesangskünste unter Beweis stellte. Größere Bekanntheit erlangte Nicholas dann durch zwei Streaming-Erfolge: das Amazon-Musical "Cinderella" aus dem Jahr 2021 sowie die Netflix-Romanze "Purple Hearts" ein Jahr später, die sich zu einem der meistgesehenen Filme des Streamers entwickelte. Auch komödiantisches Talent zeigte er in "Bottoms" und der queeren RomCom "Royal Blue". Zuletzt stand er für die Liebesroman-Adaption "Als du mich sahst" vor der Kamera, in der er an der Seite von Anne Hathaway (43) spielte – und erneut als singender Popstar zu sehen war. Einen besonders ernsten Ton schlug er in der Miniserie "Mary & George" an, in der er neben Julianne Moore die historische Figur des Adeligen George Villiers spielte.

Bei der Deutschlandpremiere von "Masters of the Universe" in Berlin verriet Nicholas gegenüber Promiflash, wie besonders diese Rolle für ihn ist – und was es bedeutet, vom Romantikliebling zum Muskelkrieger zu werden. "Ehrlich gesagt, war das etwas, was ich fast meine ganze Karriere lang versucht habe. Ich war schon immer ein sehr aktiver beziehungsweise hyperaktiver Mensch", so der 31-Jährige. Regisseur Travis Knight (52) inszenierte den Film als groß angelegtes Live-Action-Abenteuer, in dem Nicholas die Doppelrolle aus Prinz Adam und He-Man verkörpert. Damit fügt der Schauspieler seiner Filmografie eine völlig neue Facette hinzu, die sich von seinen bisherigen Rollen als sensibler Liebhaber oder singender Prinz deutlich unterscheidet.

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Getty Images Nicholas Galitzine bei der UK-Premiere von "Masters of the Universe" im Cineworld Leicester Square, London

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Getty Images Nicholas Galitzine und Anne Hathaway im März 2024

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Imago Camila Mendes, Travis Knight und Nicholas Galitzine bei der Premiere von "Masters of the Universe" im UCI Luxe East Side Gallery in Berlin