Emotionaler Auftritt: Prinzessin Kate besucht Krebszentrum

Prinzessin Kate (44) zeigt sich wieder einmal ganz nah an den Menschen: Die Princess of Wales absolvierte am Donnerstag einen emotionalen Solo-Termin im nordenglischen Manchester, wo sie das renommierte Krebszentrum The Christie besuchte. In einem eleganten blauen Kleid traf Kate dort ohne William ein und winkte schon bei ihrer Ankunft lächelnd den wartenden Mitarbeitenden und Patienten zu. Wie Hello Magazine berichtet, nahm sich die Royal viel Zeit für Gespräche mit Betroffenen und wollte genau wissen, wie es ihnen während ihrer Behandlung ergeht. Für viele der Anwesenden war es ein besonderer Moment, dass ausgerechnet Kate, die selbst eine Krebserkrankung durchgestanden hat, an diesem Tag an ihrer Seite stand.

Im Oak Road Treatment Centre unterhielt sich Kate mit Patientinnen und Patienten, die gerade eine Krebsbehandlung durchlaufen, und erkundigte sich nach ihren Erfahrungen mit ergänzenden Angeboten des Hauses. Dabei ging es vor allem um sogenannte komplementäre Therapien, die helfen sollen, besser mit der emotionalen Belastung und den Nebenwirkungen der Erkrankung umzugehen. Anschließend besuchte die dreifache Mutter einen Kunstraum, in dem gerade eine laufende Kunsttherapie-Sitzung stattfand – mit Teilnehmenden, die sich mitten in der Therapie befinden oder bereits in der Genesungsphase sind. Danach führte ihr Weg in den Wohlfühlgarten der Klinik, wo sie sich vom dortigen Gärtner Phil Walker das grüne Refugium zeigen ließ. Zum Abschluss ihres Besuchs schaute Kate noch auf der Station für Jugendliche und junge Erwachsene vorbei, deren Bereich mit Musikstudio, Fitnessraum und Gemeinschaftsflächen ausgestattet ist, um den Alltag während der Behandlung etwas leichter zu machen.

Der Termin in Manchester hat für Kate eine ganz persönliche Bedeutung, denn sie kennt den Kampf gegen den Krebs aus eigener Erfahrung. Ihre Erkrankung war bei einer Bauchoperation entdeckt worden. Später unterzog sich die Royal einer Chemotherapie und zog sich für die Behandlung und die erste Erholungsphase weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück. Im Herbst 2024 erklärte sie, sie sei krebsfrei, und Anfang des folgenden Jahres sprach sie von einer Remission. Bei einem Besuch im Royal Marsden Hospital, wo sie selbst behandelt worden war, sagte sie laut britischen Berichten: "Ich wollte die Gelegenheit nutzen, um dem Royal Marsden dafür zu danken, dass man im vergangenen Jahr so gut für mich gesorgt hat." Später verriet Kate bei einem Termin in der Fabal Beerhall in London eine persönliche Veränderung: Seit ihrer Diagnose achte sie stärker auf ihren Alkoholkonsum. "Seit meiner Diagnose habe ich nicht viel Alkohol getrunken", erklärte sie dort der Besitzerin Hannah Rhodes und griff stattdessen zu einem Softdrink: "Darauf muss ich jetzt viel bewusster achten."

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Getty Images Prinzessin Kate besucht das Christie Cancer Care Hospital in Manchester und spricht mit Mitarbeitenden und Patientinnen

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Getty Images Prinzessin Kate im Christie Krebszentrum in Manchester

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Getty Images Prinzessin Kate im Mai 2026

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