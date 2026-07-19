Innig verbunden: Kate und William zeigen sich öfter verliebt

Prinz William (44) und Prinzessin Kate (44) geben derzeit ein besonders romantisches Bild ab. Nachdem Kate die sogenannte "Three Peaks Challenge" – eine anspruchsvolle Wanderung über drei Berggipfel – erfolgreich abgeschlossen hatte, wartete am Ziel die gesamte Familie auf sie: ihre Eltern Carole Middleton (71) und Michael Middleton (77), die drei gemeinsamen Kinder Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (11) und Prinz Louis (8) sowie ihr Mann William. Während alle sie jubelnd und mit breitem Lächeln empfingen, war es vor allem Williams Umarmung, die die Herzen der Fans höherschlagen ließ. Ein Schnappschuss des innigen Moments verbreitete sich rasch und begeisterte Royal-Fans weltweit.

Körpersprache-Expertin Judi James analysierte das Foto gegenüber der Daily Mail und sah darin einen seltenen Einblick in die Beziehung des Paares. "Das ist ein Blick in die ehrliche Intensität ihrer Gefühle füreinander und die echte Liebe, die sie verbindet", erklärte sie. Außerdem betonte sie: "Ihre Rituale zeigen, dass sich an der Intensität ihrer Liebe füreinander nichts verändert hat. Was sich verändert hat, ist, dass sie sich sicher genug gefühlt haben, der Öffentlichkeit und der Presse gegenüber zu vertrauen, um es zu zeigen." Auch beim DMMI Royal Charity Polo Cup in Windsor gab es kürzlich einen zärtlichen Moment: William feierte seinen Sieg mit einem Kuss auf Kates Wange, woraufhin sie die Arme um seine Taille schlang.

Dass Kate die Wanderung für die "Royal Marsden Cancer Charity" absolvierte, verleiht dem Moment noch eine besondere Bedeutung – denn genau diese Einrichtung hatte sie während ihrer eigenen Krebserkrankung betreut. In den vergangenen Jahren hatten William und Kate öffentliche Zärtlichkeiten noch weitgehend vermieden. Die Expertin erklärte, das Paar habe sich dabei möglicherweise am Vorbild von Williams Großeltern Queen Elizabeth II. (†96) und Prinz Philip (†99) orientiert, die Zuneigung ebenfalls eher im Privaten lebten. William und Kate lernten sich 2001 als Studierende an der Universität St. Andrews in Schottland kennen, wurden zunächst Freunde und machten ihre Beziehung schließlich 2003 offiziell. Seit 2011 sind sie verheiratet.

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Getty Images Beim Royal Charity Polo Cup: Prinzessin Kate und Prinz William

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Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William beim Royal Charity Polo Cup

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Getty Images Die Royals beim Dmmi Royal Charity Polo Cup 2026 in Windsor