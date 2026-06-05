Katy Perry und Justin Trudeau führen ihre Familien zusammen

Katy Perry (41) und Justin Trudeau (54) wagen den nächsten großen Schritt in ihrer jungen Liebe: Kurz vor ihrem ersten Jahrestag haben die Sängerin und der frühere kanadische Regierungschef ihre Kinder miteinander bekannt gemacht. Wie das Magazin Us Weekly berichtet, stellte Katy ihre fünfjährige Tochter Daisy Dove jetzt den drei Kindern von Justin vor. Die Patchwork-Premiere soll in Montreal stattgefunden haben, wo Justin seit der Trennung von Sophie Grégoire Trudeau (51) lebt. Für die Turteltauben, die im Juli 2025 offiziell als Paar auftraten, ist das Kennenlernen des Nachwuchses ein deutliches Zeichen dafür, wie ernst es ihnen miteinander ist.

"Beide halten es für wichtig, ihre Familien behutsam und in einem angenehmen Tempo zusammenzuführen", erklärte ein Insider der Us Weekly. Justin bringt aus seiner Ehe mit Sophie die Kinder Xavier, Ella-Grace und Hadrien mit, während Katy ihre Tochter Daisy aus der Beziehung mit ihrem Ex-Verlobten Orlando Bloom (49) hat. Die Quelle beschreibt die beiden Stars als "sehr ernst", die Beziehung habe sich in den vergangenen Monaten spürbar vertieft. Obwohl Justin mittlerweile ein neues Haus in Montreal gekauft hat, das nur wenige Blocks von dem früheren Familienheim entfernt liegt und genug Platz für die Großfamilie bieten soll, bleibt für Katy Kalifornien weiterhin der Lebensmittelpunkt. Das Paar führt daher weiterhin eine Fernbeziehung, pendelt zwischen Westküste und Kanada und soll laut Insider einen Rhythmus gefunden haben, der für alle funktioniert.

Privat haben sowohl Katy als auch Justin schon längere Liebesgeschichten hinter sich. Die Musikerin war mit Orlando fast ein Jahrzehnt in einer On-off-Beziehung, 2020 kam Daisy zur Welt, die Verlobung löste das Duo 2025 schließlich auf. Der Schauspieler ist inzwischen mit Luisa Laemmel liiert und wurde bereits mehrfach mit ihr gesichtet. Justin wiederum war 18 Jahre mit Sophie verheiratet, bevor die beiden 2023 ihre Trennung bekannt machten, rechtlich sind sie aber noch nicht geschieden. Justin sei laut früheren Aussagen eines Insiders gegenüber Page Six "ganz verrückt" nach Katy und schätze besonders, dass sie ähnliche Vorstellungen von Familie, Kindern und gemeinsamen Interessen haben. Erste Datinggerüchte kamen auf, als die beiden im vergangenen Sommer bei einem ruhigen Dinner in Montreal gesehen wurden. Im Dezember machte Katy ihre Liebe dann auf Instagram öffentlich, als sie persönliche Bilder von einer gemeinsamen Japanreise teilte. Für beide steht nun im Fokus, dass sich ihre Kinder in der neuen Konstellation wohlfühlen und der Alltag in der Patchworkrunde möglichst harmonisch verläuft.

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Instagram / katyperry Katy Perry und Justin Trudeau, Dezember 2025

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Instagram / katyperry Katy Perry mit ihrer Tochter Daisy im Madison Square Garden, August 2025

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Instagram / xavtrudeau_ Justin und Xavier Trudeau, 2025