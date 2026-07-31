Oprah Winfrey enthüllt: Das war der Fehler ihrer Karriere

Oprah Winfrey (72) blickt auf einen Moment zurück, den sie heute als großen Patzer in ihrer Karriere sieht. In Keke Palmers (32) Podcast "Baby, This Is Keke Palmer" spricht die frühere Talkshow-Queen offen über ihre kurze Gesangskarriere – genauer gesagt über den Titelsong ihrer eigenen "Oprah Winfrey Show", den sie Ende der 90er-Jahre selbst einsang. Als Keke im Gespräch plötzlich die bekannte Zeile anstimmt, bremst Oprah sie sofort aus und nennt den Song "einen der Fehler meiner Karriere", wie der Podcast jetzt zeigt. Die Kultmoderatorin erklärt, wie es überhaupt zu dem ungewöhnlichen Ausflug ans Mikro kam – und warum sie sich heute darüber amüsiert.

Im Podcast erinnert sich Oprah daran, dass die Idee aus einer ganz besonderen Phase ihrer Show stammte. Sie habe damals überlegt, ob sie das Erfolgsformat beenden oder weitermachen solle, erzählt die TV-Legende. In dieser Lebenssituation sei sie auf ein altes Spiritual gestoßen, das sie so berührt habe, dass sie es kurzerhand als eigenen Titelsong wählte. "Und dann haben wir gemerkt: Ich kann nicht singen", fasst Oprah lachend zusammen. Trotz Gesangsunterricht habe die Nummer nicht so gewirkt, wie das Team es sich erhofft hatte. Auch der Versuch, mit einem Gospelchor eine echte Kirchen-Atmosphäre im Studio zu erzeugen, sei für ihren Geschmack "einfach nicht aufgegangen", erklärt die Entertainerin. Keke verteidigt die Nummer zwar und meint, es sei "gar nicht so schlecht" gewesen, doch Oprah bleibt bei ihrer Einschätzung und nennt ihre Gesangseinlage "ziemlich schlecht".

Ganz aus der Geschichte streichen möchte die Moderatorin ihren musikalischen Ausrutscher aber nicht – schließlich brachte der Song auch einen legendären Moment hervor. 1999 war Whitney Houston (†48) zu Gast in der "Oprah Winfrey Show" und stimmte während des Talks spontan die berühmte erste Zeile des Intros an. Die Zuschauer erlebten damit einen kurzen, heute noch oft zitierten TV-Moment zwischen Oprah und der Sängerin. Oprah selbst hat in Interviews immer wieder betont, wie sehr sie Whitney für ihr Talent bewunderte und wie besonders die gemeinsame Sendung für sie war. Auch abseits solcher Pannen und Gänsehautmomente gilt Oprah als jemand, der persönliche Erlebnisse offen teilt und damit Nähe zu ihrem Publikum schafft – ein Markenzeichen, das sie von ihrer Talkshow bis zu ihren heutigen Projekten begleitet.

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Getty Images Oprah Winfrey bei einer Veranstaltung in New York City, Januar 2026

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Imago Oprah Winfrey bei der Ankunft zur Chloé-Show während der Paris Fashion Week, 2026

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Getty Images Whitney Houston, Sängerin