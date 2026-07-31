"Bin vergeben": Jax Taylor bestätigt seine neue Beziehung

Jax Taylor (47) ist wieder vom Markt: Der "Vanderpump Rules"-Star hat unter einem Instagram-Foto jetzt offiziell bestätigt, dass er in einer neuen Beziehung ist. Unter seinem Poolfoto, in dem er für Smartwater warb, schlug ein Fan vor, er solle doch der nächste Bachelor werden. Jax antwortete darauf kurz und knapp: "Nein danke, ich bin vergeben" – dazu ein rotes Herz-Emoji. Damit macht der Realitystar seine Romanze mit Lori Krebs offiziell, die lange Jahre als PR-Beraterin sowohl für ihn als auch für seine Noch-Ehefrau Brittany Cartwright (37) tätig war.

Dass zwischen Jax und Lori etwas läuft, zeichnete sich schon länger ab. Rund um seinen Geburtstag am 11. Juli verbrachten die beiden ein gemeinsames Wochenende in Puerto Vallarta, Mexiko, wo sie im Pool des Hotels eng umschlungen gesehen wurden. Laut einer Quelle gegenüber Page Six erfuhr Brittany von diesen Fotos kurz vor deren Veröffentlichung – und soll sich dabei vor allem von Lori, nicht von Jax, "verraten" gefühlt haben. "Als die Gerüchte über Jax und Lori vor zwei Jahren erstmals aufkamen, entschied sich Brittany, Lori zu glauben, dass nichts läuft", zitiert Page Six einen Insider. "Sie hat weiter mit ihr zusammengearbeitet und ihr vertraut – und so wird es ihr gedankt?" Auch Ex-Kollegin Kristen Doute zeigte sich gegenüber Andy Cohen in der Sendung "Watch What Happens Live" entsetzt: "Das ist Brittanys vertrauenswürdige bezahlte Fachfrau, eine Freundin, quasi seit einem Jahrzehnt Teil ihrer Familie", sagte sie. "Es ist so total hinterhältig."

Brittany und Jax hatten im Februar 2024 ihre Trennung bekanntgegeben, einige Monate später reichte sie die Scheidung ein. Das Ex-Paar hat einen gemeinsamen Sohn namens Cruz. Brittany selbst hat sich zu dem Drama um Jax und ihre langjährige PR-Beraterin bislang nur vorsichtig geäußert. In ihrem Podcast "When Reality Hits" kündigte sie jedoch an, das Thema künftig ausführlicher anzusprechen: "Alles, was ich dazu im Moment sagen werde, ist: Ich werde meine Wahrheit – die Wahrheit – zu dieser Angelegenheit sehr bald sagen, wenn ich bereit bin." Bis dahin wolle sie sich auf das Wichtigste in ihrem Leben konzentrieren: "meinen wunderschönen Sohn".

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Instagram / mrjaxtaylor Jax Taylor, Juli 2026

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Getty Images Brittany Cartwright und Jax Taylor

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IMAGO / ABACAPRESS Brittany Cartwright, Juli 2025