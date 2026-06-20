Katy Perry: Dieses Vorbild will sie für Tochter Daisy sein

Katy Perry (41) nimmt ihre Mutterrolle sehr ernst – und denkt dabei immer auch an ihre fünfjährige Tochter Daisy Dove. In einem exklusiven Interview mit dem Magazin People sprach die Sängerin jetzt darüber, was es ihr bedeutet, ein gutes Vorbild für ihr Kind zu sein. Dabei verriet sie auch, dass sie Daisy zuletzt mit auf ihre "Lifetimes Tour" genommen hatte. "Es ist immer wunderbar, wenn ich meine Tochter mit zur Arbeit nehmen kann", erklärte die 41-Jährige. Sie ist überzeugt, dass Mütter, die sich selbst treu bleiben und Unterstützung erfahren, die beste Grundlage für ihre Kinder schaffen.

Katy gab diese Einblicke anlässlich der Premiere ihres Konzertfilms "Katy Perry: The Lifetimes Tour – Live from Paris" beim Tribeca Festival in New York City. Bei einer anschließenden Fragerunde kam auch Daisy zur Sprache – und die Beschreibung, die die Sängerin für ihre Tochter fand, ließ keinen Zweifel daran, was für ein kleiner Wirbelwind das Mädchen ist: "Sie ist eine wahre Naturgewalt. Sie sagt mir genau, was sie denkt." Was das Vorbildsein angeht, formulierte Katy ihr Ziel klar gegenüber People: "Ich bin einfach froh, meiner wunderschönen Tochter eine starke, beständige, intelligente, lustige und verrückte Frau vorzuleben." Daisy entstammt der Beziehung mit Orlando Bloom (49), mit dem sie sich das Sorgerecht teilt.

Katy machte außerdem deutlich, dass sie Mutterschaft und persönliche Entwicklung eng miteinander verbindet. Laut People sagte sie, dass Mütter und Väter ihren Kindern immer etwas vorlebten – und nur hoffen könnten, dass sie einmal zu einer noch besseren Version ihrer selbst heranwachsen. Auch wenn die Sängerin regelmäßig auf großen Bühnen steht, zeigt sie mit diesen Einblicken vor allem ihre persönliche Seite als Mama. Seit der Trennung von Orlando Bloom ist sie mit dem ehemaligen kanadischen Premierminister Justin Trudeau (54) liiert.

Anzeige Anzeige

Imago Katy Perry performt bei ihrer The Life Times Tour 2025 in Casalecchio di Reno, Bologna

Anzeige Anzeige

Backgrid Orlando Bloom, Tochter Daisy und Katy Perry, September 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Justin Trudeau und Katy Perry bei der Premiere von "Katy Perry: The Lifetimes Tour", Juni 2026