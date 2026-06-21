Katy Perry drückt ihre Ex-Partner live gnadenlos weg

Bei ihrem Auftritt beim O Son do Camiño Festival in Santiago de Compostela inszeniert Katy Perry (41) ein freches Handy-Spektakel auf der Bühne. Während sie ihren Song "Never Really Over" performt, erscheint neben ihr ein gigantisches Smartphone, auf dem plötzlich Anrufe von Ex-Flirts aufleuchten – darunter DJ Diplo (47) und Kürzel wie "JM", "RB" und "OB". Wie Aufnahmen auf X zeigen, drückt die Musikerin einen Anruf nach dem anderen weg und spielt damit ganz offensichtlich auf ihre prominente Dating-Vergangenheit an.

"JM" wird als Hinweis auf Musiker John Mayer (48) verstanden, "RB" als Anspielung auf Komiker Russell Brand (51), mit dem Katy sogar von 2010 bis 2012 verheiratet war, und "OB" steht ganz offensichtlich für Orlando Bloom (49). Mit dem Fluch der Karibik-Star war die Popsängerin viele Jahre liiert, die beiden waren sogar verlobt und wurden 2020 Eltern ihrer Tochter Daisy Dove. Katy und Orlando sollen ihre Beziehung im vergangenen Jahr nach fast einem Jahrzehnt schließlich einvernehmlich beendet haben, ziehen Daisy jedoch weiterhin gemeinsam groß. Nach der Trennung kamen schnell Gerüchte über ein neues Liebesglück auf – und genau darauf spielt die Bühnenaktion nun an. Als während ihrer Show schließlich die Buchstaben "JPJT" auf dem Display erscheinen, ändert sich die Stimmung: Diesen Anruf nimmt Katy lachend an – ein süßer Verweis auf ihren aktuellen Freund Justin Trudeau (54).

Die beiden sollen sich im Sommer 2025 nähergekommen sein, wenig später tauchten erste Pärchenfotos aus Tokio auf. Im Dezember desselben Jahres machten sie ihre Liebe dann mit gemeinsamen Schnappschüssen auf Instagram offiziell und liefen kürzlich sogar erstmals gemeinsam über einen roten Teppich beim Tribeca Film Festival. "Ich bin sehr verliebt", erklärte Katy. Bereits in der Vergangenheit zeigte sich die Sängerin oft sehr offen, was ihr Gefühlsleben angeht, und nutzte immer wieder ihre Kunst, um persönliche Kapitel zu verarbeiten – von ihrer Ehe mit Russell bis zu den On-off-Jahren mit John Mayer. Dass sie ihre aktuelle Liebe nun so deutlich auf der Bühne feiert, reiht sich für viele Fans in diese Tradition ein, bei der ihr Privatleben und ihre Shows eng miteinander verknüpft sind.

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Imago Katy Perry performt bei ihrer The Life Times Tour 2025 in Casalecchio di Reno, Bologna

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Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom, März 2025

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Getty Images Justin Trudeau and Katy Perry bei der Premiere von "Katy Perry: The Lifetimes Tour", Juni 2026