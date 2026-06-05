Maïwenn packt aus: So schwierig war Johnny Depp am Set

Beim Dreh des Historiendramas "Jeanne du Barry – Die Favoritin des Königs" soll es hinter den Kulissen alles andere als harmonisch zugegangen sein. Regisseurin und Hauptdarstellerin Maïwenn hat jetzt gegenüber The Independent offen über die Zusammenarbeit mit Johnny Depp (62) gesprochen – und dabei kein Blatt vor den Mund genommen. "Ich muss ehrlich sein: Mit ihm zu drehen war nicht einfach", erklärte die französische Filmemacherin. Die Crew habe Angst vor dem Schauspieler gehabt, sein Temperament sei unberechenbar gewesen. Man habe nie gewusst, ob er pünktlich am Set erscheinen oder seinen Text kennen würde. "Und selbst wenn er am Set war, lag eine gewisse Nervosität in der Luft", so Maïwenn weiter.

Trotz der schwierigen Drehbedingungen brachte die Regisseurin durchaus Bewunderung für Johnny auf. "Für mich ist Johnny ein Genie – aber er lebt in einer anderen Welt. Ich kann einfach keinen Draht zu ihm finden. Es gab nie eine normale Beziehung zwischen uns", sagte sie gegenüber dem Blatt. Das fertige Werk selbst schnitt weder kommerziell noch bei der Kritik besonders gut ab: Dem Budget von mehr als 22 Millionen US-Dollar standen nur rund 14,5 Millionen Dollar Einnahmen gegenüber, wie Filmstarts berichtet. Auf der Kritiken-Sammelseite Rotten Tomatoes erhielt der Film lediglich 48 Prozent positive Rezensionen.

Für Johnny ist "Jeanne du Barry" das erste Filmprojekt gewesen, mit dem er nach dem öffentlichkeitswirksamen Rechtsstreit mit seiner Ex-Frau Amber Heard (40) sein Comeback versuchte. Der Film hatte 2023 als Eröffnungsfilm der Internationalen Filmfestspiele von Cannes seine Weltpremiere gefeiert – und sorgte damals vor allem wegen der Besetzung des Schauspielers für Diskussionen. Trotz der gemischten Bilanz sind bereits zwei neue Projekte für den Fluch der Karibik-Star angekündigt: "Day Drinker" unter der Regie von Marc Webb (51) sowie "Ebenezer: A Christmas Carol", in dem Johnny die Figur des Ebenezer Scrooge aus Charles Dickens' gleichnamiger Geschichte verkörpern wird.

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Getty Images Johnny Depp, Oktober 2024

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Getty Images Johnny Depp und Maïwenn beim Filmfestival von Cannes 2023

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Getty Images Johnny Depp bei der Closing Night des Red Sea International Film Festival 2025 in Saudi-Arabien, Dezember 2025