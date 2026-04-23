Radikale Verwandlung: Johnny Depp als Ebenezer Scrooge

Johnny Depp (62) kehrt auf die große Leinwand zurück – und ist dabei kaum wiederzuerkennen! Bei der CinemaCon in Las Vegas betrat der Hollywoodstar höchstpersönlich die Bühne und überraschte die Besucher, als Paramount erste Szenen aus dem neuen Film "Ebenezer: A Christmas Carol" präsentierte. In der düsteren Neuinterpretation des Klassikers von Charles Dickens schlüpft Johnny in die Rolle des berühmten Weihnachtshassers Ebenezer Scrooge. Wie Entertainment Weekly berichtet, zeigt er sich dabei komplett verwandelt: gealtert, heruntergekommen, mit schmutzigen Koteletten, fettigem grauem Haar und unvorteilhaftem Gebiss. "Es ist ein außergewöhnliches Privileg, in eine Geschichte zu schlüpfen, die mich schon seit meiner Kindheit fasziniert", erklärte der Schauspieler auf der Bühne. Der Kinostart steht bereits fest: Ab dem 13. November soll "Ebenezer: A Christmas Carol" in den Kinos zu sehen sein.

Die exklusiv gezeigten Szenen boten alles, was Fans an der bekannten Story lieben – und trotzdem eine neue Note. Johnny als verbitterter Geschäftsmann Scrooge faucht im Saal den berühmten Ausruf "Bah, Humbug!" heraus, während er mit seinem Stock durch die verregneten Straßen stapft. In einer Szene versucht ein Duo, ihn zu einer Spende für wohltätige Zwecke zu überreden: Auf die Frage, was man für ihn eintragen solle, knurrt er nur "Nichts" und stellt klar: Er wolle einfach nur in Ruhe gelassen werden. Später taucht sein verstorbener Geschäftspartner Jacob Marley, gespielt von Ian McKellen (86), als unheimlicher Geist auf und kündigt ihm drei weitere übernatürliche Besucher an. Unterstützt wird er von einem Starensemble: Neben Ian McKellen stehen unter anderem Rupert Grint (37) als Bob Cratchit, Daisy Ridley (34), Sam Claflin (39), Ellie Bamber, Charlie Murphy und Arthur Conti vor der Kamera. Paramount beschreibt den Film als "mutige neue Variation" der Dickens-Geschichte.

Hinter der Kamera steht Horrorprofi Ti West, der sich mit Filmen wie "X" und "Pearl" einen Namen gemacht hat und nun zusammen mit "Ebenezer" eine dunklere, aber zugleich verspielte Version der Weihnachtsgeschichte auf die Leinwand bringt. Johnny verriet laut Deadline, dass ihn die Aussicht, Scrooge zu spielen, zunächst eingeschüchtert habe, da er große Wertschätzung für Alastair Sims Darbietung der Figur aus dem Jahr 1951 empfindet. Umso wichtiger sei es für den Schauspieler gewesen, neue Zugänge zu Figur und Handlung zu finden – und dabei seine typische Mischung aus theatralischem Wahnsinn und komischer Überzeichnung einfließen zu lassen. Für Johnny ist der Film zugleich das große Comeback in einer großen US-Studioproduktion nach seinem viel beachteten Rechtsstreit mit Ex-Frau Amber Heard (40), den er 2022 beilegte.

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Getty Images Johnny Depp bei einer Pressekonferenz zur Preview von "A Bunch of Stuff - Tokyo" in Tokio, November 2025

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Getty Images Schauspieler Johnny Depp im Dezember 2024 in Dschidda, Saudi-Arabien

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Getty Images Sir Ian McKellen bei der Vorführung von "The Choral" beim 69. BFI London Film Festival in der Royal Festival Hall