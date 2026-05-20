Mutmaßlicher Einbrecher: Polizei rückt bei Johnny Depp an

Polizeieinsatz bei Johnny Depp (62) in West Hollywood: Am Dienstag rückten Beamte des Los Angeles Police Department zu dem Anwesen des Schauspielers aus, nachdem ein mutmaßlicher Eindringling gemeldet worden war. Wie das Portal TMZ berichtet, ging der Notruf gegen 16 Uhr Ortszeit ein. Eine Frau soll demnach am Frontgate am Fuß des Hügels vor Johnnys Anwesen gesessen haben und bereits mehrmals am vergangenen Wochenende auf dem Grundstück aufgetaucht sein. Der Hinweisgeber meldete außerdem, die Unbekannte habe versucht, dem Hollywoodstar eine persönliche Nachricht zu hinterlassen.

Nach Angaben des Newsportals habe die Verdächtige sich und das Anwesen zudem mit ihrem Handy gefilmt. Die Polizei sei daraufhin zu dem bekannten Grundstück in West Hollywood geeilt, traf dort aber nicht mehr auf die gemeldete Frau – es kam zu keiner Festnahme. Ob und in welchem Umfang Überwachungskameras Aufnahmen gemacht haben, ist noch nicht bekannt. Die Ermittlungen des Los Angeles Police Department sollen weiterlaufen, um die Frau zu identifizieren und weitere Vorfälle zu verhindern.

Johnny selbst hat sich zu dem Vorfall bislang nicht öffentlich geäußert. Der Filmstar stand zuletzt bei CinemaCon im Rampenlicht, wo er seinen neuen Streifen "Ebenezer: A Christmas Carol" vorstellte, eine frische Adaption des Charles-Dickens-Klassikers, in der er die Hauptrolle des Ebenezer Scrooge übernimmt. Der zweifache Vater lebt seit Jahren immer wieder zurückgezogen, wenn er nicht gerade für Drehs oder Musikprojekte unterwegs ist. Seine Anwesen sorgen unterdessen immer wieder für Schlagzeilen, weil sie zu den bekanntesten Immobilien in Hollywood zählen und damit auch Fans, Touristen und Schaulustige anziehen, die den Schauspieler aus nächster Nähe erleben wollen.

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Getty Images Schauspieler Johnny Depp im Dezember 2024 in Dschidda, Saudi-Arabien

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Getty Images Johnny Depp bei der Closing Night des Red Sea International Film Festival 2025 in Saudi-Arabien, Dezember 2025

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Getty Images Schauspieler Johnny Depp